Carlos Said ama vivir con su esposa Claudia Martín, quien lo consiente mucho y ambos están conformando un hogar de ensueño, están decorando su casa y en cuanto a las actividades del hogar, el actor asegura que se dividen las actividades y él no tiene ningún problema con realizar los quehaceres de la casa, pues dice, no es como el futbolista Javier Hernández "El Chicharito".

El actor de 27 años emuló al "Chicharito" después de que se desatara la polémica por una serie de comentarios considerados sexistas y machistas que compartió en redes sociales.

Entre otras cosas, aseguró que el hogar es “el lugar más precioso para los hombres”, instando a las mujeres a “cuidar, nutrir, recibir, multiplicar, limpiar y sostener el hogar”.

Una idea con la que Said no concuerda, pues dice que él sí hace el quehacer de la casa.

"Yo no soy como El Chicharito, yo sí lavo, si limpio, yo sí trapeo y también trabajo", dijo.

Agregó que consiente a su esposa cuando ésta está cansada.

"Si mi vida está cansada, '¿qué se le ofrece, masajito de pies, unos besos en el cuello?", compartió.

Consideró que no porque Claudia sea mujer tiene que dejar de hacer cosas ni él porque sea hombre tiene que dejar de hacer ciertas cosas, ambos son libres de hacer lo que quieran, y antes de ser mujer y hombre son seres humanos libres.

Carlos Said revela intimidades

Carlos Said se dijo felizmente casado con Claudia, con quien se casó por el civil hace unas semanas, su historia de amor comenzó a inicios del 2025, y sorprendió a sus seguidores cuando no sólo dieron a conocer su relación sentimental, sino cuando se comprometieron.

"Me encanta que mi mujer me disfrute, me muerda por todo el cuerpo", confesó muy sonriente, y reafirmó que sí desean ser papás, y que estarían felices cuando Dios les mande la bendición.

