Sí habrá pronto boda religiosa entre Claudia Martín y su ya esposo Carlos Said, la pareja anunció su romance en enero y el 20 de junio celebraron su boda civil apenas unos días después de haber presumido la romántica propuesta matrimonial del actor.

Claudia y Carlos actuaron juntos por primera vez en 2019, en la telenovela "Como tú no hay 2", aunque el flechazo se dio en 2024, tras reencontrarse en el melodrama "Juegos de Amor y Poder", donde Claudia fue la protagonista y Carlos interpretó a Memo, un villano dentro de la historia.

Claudia estuvo casada con el productor Andrés Tovar durante casi un año y medio, la separación entre ellos se dio en medio de la polémica y versiones de infidelidad, pues Tovar, casi en seguida del truene inició romance con Maite Perroni, su actual esposa y con quien tiene una hija.

Después, Claudia tuvo un romance de dos años con Hugo Catalán, la relación terminó y recientemente el también actor anunció que espera un bebé.

Boda de Carlos Said y Claudia Martín.

Claudia Martín y Carlos Said tiene "cuentas claras"

Carlos Said respondió claro al programa "Hoy" cuando le preguntaron bajo qué regimen matrimonial se había casado con Claudia Martín, mayor que él nueve años, lo hicieron bajo el régimen de bienes separados, pues tiene clara una cosa, lo más importante no es lo que cada uno tiene, sino lo que conseguirán juntos como esposos.

"Separados, separados, ella tiene lo suyo, yo tengo lo mío, y lo más importante no es lo que tenga cada quién, sino lo que vamos a hacer juntos en un futuro", dijo sonriente.

Fue Said quien confirmó que no desean esperar mucho para la boda religiosa, y tampoco esperarán mucho para ser papás, pues lo desean con toda el alma, y aunque muchos aseguran que la actriz de 35 años ya está embarazada, el actor no confirmó esta versión.

"Ojalá ya pronto crezca la familia, ¿no?", expresó ilusionado.

Carlos Said confesó que ambos ya quieren ser padres y que esperarán ansiosos cuando el milagro se dé.

"Yo ya quiero ser papá y claudia ya quiere ser mamá, está en nuestros planes; cuando Dios nos mande la bendición y el milagro lo vamos a recibir con las manos abiertas", expresó.

Aclaró que la premura de casarse fue por la coincidencia del tiempo libre de ambos, pues esto no siempre es posible.

