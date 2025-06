Claudia Martín y Carlos Said ya son marido y mujer, la pareja se casó por el civil después de que hace unos meses destaparan su romance, los novios se mostraron muy enamorados en las fotos exclusivas tomadas por la revista "Caras".

Los ahora esposos expresaron su amor mutuo, la actriz de 35 años confesó que la determinación de Carlos la enamoró, y sin duda fue parte muy importante para que el amor que surgió en los foros de Televisa San Ángel se concretara en un matrimonio.

"Es una persona muy determinada, desde el día uno estaba muy decidido con todo conmigo y eso me encantó, me dio mucha seguridad", expresó mientras la maquillaban para el gran día.

Claudia elogió que Carlos, de 27 años, es un hombre muy trabajador y honesto.

Los actores se conocieron en 2019 en los pasillos de Televisa, en ese entonces sólo eran colegas, Claudia estaba recién casada con el productor Andrés Tovar, de quien se divorció en a mediados de 2021, previo a que se destapara el romance de Tovar con Maite Perroni.

Lee también: ¿Quién es Carlos Said?, el nuevo novio de Claudia Martín

Claudia Martín y Carlos Said en portada de revista "Caras".

Carlos Said está profundamente enamorado

El actor Carlos Said está muy feliz y muy enamorado de Claudia Martín:

"Cuando sonríe la puedo ver directo al corazón; en cada detalle sé que ella es la indicada", expresó.

Apenas, el 31 de mayo, la pareja compartió fotos de cuando el actor le pidió matrimonio a Martín, quien lució orgullosa su anillo de compromiso.

"Lo mejor de mi vida eres tú", escribió Carlos junto a las románticas fotografías.

Hace un año, en mayo de 2024, Claudia Martín y Hugo Catalán dieron por terminada su relación tras dos años de noviazgo.

Los fans de la pareja aplaudieron el momento de amor de la pareja, incluso, muchos afirman que Claudia Martín estaría embarazada.

"Después de un cucaracho viene un buen muchacho y que buen machado,felicidades mi Clau". "No me imagino la belleza de hijos que tendrán! Felicidades". "Muchas felicidades pareja hermosa que Dios los bendiga y llene su matrimonio de amor, paciencia, comprensión, pasión y mucha felicidad". "No importa si está embarazada, un bebé es una bendición y ellos se ven felices, es lo importante", se lee entre los comentarios de los cibernautas.

rad