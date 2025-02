Después de unos años de turbulencia en el ámbito sentimental, Claudia Martín se da una nueva oportunidad con el actor Carlos Said, algo que agradece a “Juegos de amor y poder”, telenovela donde coincidieron y que acaba de terminar grabaciones para estrenar en marzo por Las Estrellas. La actriz se divorció del productor Andrés Tovar (actual esposo de Maite Perroni) y terminó el año pasado con el actor Hugo Catalán, y si bien no ha faltado quien le cuestione su nuevo romance con el actor, por ser nueve años menor que ella, Claudia prefiere ignorar los comentarios y disfrutar esta etapa en la que, dice, “nos estamos conociendo”. Lo cierto es que sus cercanos celebran verla feliz, confiada y dejando que el tiempo acomode todo, pues “tampoco hay prisa”, afirma la actriz.

Natalia Jiménez da cátedra sobre gastronomía mexicana

Artistas extranjeros como Miguel Bosé, Beto Cuevas, Mon Laferte, por mencionar algunos, se han dejado conquistar por México, quien los ha seducido con su cultura, paisajes y, por supuesto comida, y esta semana Natalia Jiménez demostró que está muy comprometida en conocer las costumbres con las que creció su esposo, el tapatío Arnold Hemkes, pues demostró que ella sabe comer cosas tan exóticas como unos huauzontles, que es una especie de quelite que se prepara en forma de tortita capeada y rellena de queso, que se puede bañar con salsa roja o mole, así que la cantante dio cátedra de cómo se debe probar este platillo, habilidad que sus fans le reconocieron y hasta le comentaron que es más mexicana que muchos mexicanos. La intérprete, claro está, se dio el tiempo de contestar uno a uno los comentarios. Sin duda alguna la madrileña está siguiendo los pasos de la fallecida Rocío Durcal, quien se convirtió en la española más mexicana por el cariño que le tenía a esta tierra y que le dio un segundo aire a su carrera a finales de los años 70.

la cantante publicó un video donde se le puede ver en la cama de un hospital, alertando rápidamente a sus fans por su estado de salud. Foto: Instagram @nataliajimenezoficial

Tras resurgir video añejo, piden a Chantal vuelva a cantar

Si hay una actriz que ha dado grandes villanas a las telenovelas, esa es Chantal Andere, quien conforme va madurando en edad interpreta en tv papeles más complejos, pero es en el teatro donde ha podido explotar su talento en todos los niveles, con montajes como “El beso de la mujer araña” y “La tiendita de los horrores”, pero seguramente sus seguidores más jóvenes no saben que también probó suerte en el mundo de la música en la década de los 90. Pero con un añejo video de la canción “Es ella más que yo”, de Yuri, que alguien rescató, la actriz lució su talento, de ahí que su club de fans le pide que grabe de nuevo como cantante, faceta que no expandió mucho. No falta incluso quien la compara físicamente con Celine Dion.

La actriz reveló que recibió la oportunidad de formar parte de Timbiriche. Foto: Instagram

