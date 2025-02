María Victoria, quien el próximo 26 de febrero cumplirá 98 años, y su familia no contemplan ni por descuido un homenaje en Bellas Artes. La razón: hace años, cuando la actriz de “La criada bien criada” y cantante de “Cuidadito” quiso, las instituciones culturales le cerraron la puerta al considerarla “popular”. María Victoria, quien había asistido a otros homenajes como al cantante Pedro Vargas, entonces quedó dolida y dejó de pensar ello. Ahora la familia señala que por eso mismo ni siquiera lo piensan, aunque por supuesto, están seguros que una artista como ella, que prácticamente desafió a las “buenas costumbres” por usar vestidos entallados y ceñidos, así como interpretar de forma sexy, empoderándose como mujer, lo merecería.

Foto: Captura

Eduardo Santamarina no niega la pasión con Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina despidió con humor las grabaciones de “Juegos de amor y poder”, donde volvió a trabajar con su esposa Mayrín Villanueva tras 18 años.

Sobre las escenas de pasión, bromeó: “Solo las piedras no sienten y no somos piedras… claro que se despierta. Si Dios me da vida hasta los 80 o 90, yo pretendo que se me siga despertando la pasión”. Eso sí, prometió que la telenovela tendrá “bastante amor, cachondeo… y unas cachetadas sabrosas”.

Andrea Noli y Jorge Salinas

Andrea Noli defiende privacidad de su hija ante Jorge Salinas

Durante la presentación de “MasterChef Celebrity”, Andrea Noli defendió el derecho de su hija Valentina a mantener su vida privada lejos del ojo público, especialmente tras el malestar mostrado por Jorge Salinas al ser cuestionado sobre ella. “Lo importante es que ella está feliz, y eso es lo que nos importa”, afirmó Noli, quien negó cualquier acuerdo de confidencialidad con Salinas y fue tajante: “No voy a hablar de la vida de mi hija, tiene derecho a su privacidad”. Andrea quiere dejarlo claro: los famosos son ellos.