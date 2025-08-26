Más Información

y están en la espera de gemelos, noticia que recibieron con gran amor y expectativas pues, hace sólo unos meses, estaban en la búsqueda de que la actriz pudiera embarazarse y, hoy, no sólo se preparan para recibir un bebé, sino a dos, y, con un , mostraron a sus seguidores cómo reaccionaron ante la noticia.

Los últimos meses han sido vertiginosos para la pareja que, contrajo matrimonio en febrero, se sometió a un tratamiento para combatir los miomas que la actriz tenía en el útero en mayo y, en junio, ya sabían que esperaban un hijo, sin imaginarse todavía que, en realidad, se trataba de dos bebés.

La mañana de este lunes que la actriz y su esposo confirmaron que estaban esperando gemelos, noticia que los llevó al llanto pues, en más de una ocasión, habían hablado del gran deseo que compartían de convertirse en madre y padre; pronto, se hará una realidad.

Fue a través de la revista "¡Hola!" que se supo que están en la espera de dos bebés y, ahora que la exclusiva fue lanzada, la actriz se dio el permiso de compartir un video del ultrasonido, mediante el cual se enteraron de su estado.

Martha estuvo acompañada por su madre, doña Martha Cervantes, y su marido, quien al percatarse que era el único hombre que acompañaba a su esposa, le dijo a la actriz que era afortunada de tenerlo como su compañero.

"¿Ya viste que no hay otros hombres aquí?, hay muchas mujeres y ningún hombre por aquí, así que tienes un esposo muy amoroso, ningún hombre viene a este tipo de cosas, pero yo sí".

Y aunque Lewis dijo que no se encontraba nervioso y que, en cambio, tenía la certeza de que todo saldría bien, la expresión de sus ojos se transformó radicalmente, cuando los doctores les indicaron que escuchaban más de un latido.

"¿Hay dos latidos?, eso es increíble, wow... estoy muy emocionado", dijo.

A su vez, la actriz pronunció palabras de gratitud en torno al suceso, pues pronto se convertirán en cuatro los miembros que integren la familia que decidió construir junto a Howes.

"Dios tiene una manera de darnos regalos que nunca vimos venir, milagros que multiplican el amor y llenan nuestros corazones con gratitud infinita. Hoy, no sólo estamos agradecidos por la vida que crece denro de mí, estamos agradecidos de que hay dos vidas que Dios nos está enviando".

melc

Google News

