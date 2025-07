Martha Higareda, quien está por cumplir 42 años, agradece cada cambio que ha tenido su cuerpo, también los kilos que ha ganado a partir de que está embarazada, la actriz de "Amarte duele", y su esposo Lewis Howes, están felices con la noticia de que debutarán como padres, y Martha enterneció a sus seguidores al compartir una foto de su pancita de embarazo.

"Te ves increíble", es lo que le escribió su marido a la actriz sobre la foto en la que deja al descubierto su avanzado embarazo, la pareja, que llegó al altar en febrero de este 2025, inició su romance en 2021 y la propuesta de matrimonio ocurrió durante un evento en Ohio.

Lewis Howes, un exdeportista profesional, autor y podcaster estadounidense conocido por su podcast "The School of Greatness" coincidió con Martha en Los Ángeles en un evento de desarrollo personal en Los Ángeles.

Martha Higareda califica su embarazo como "un milagro"

Para Martha Higareda, su embarazo es todo un milagro y algo de Dios, confesó que sí ha tenido achaques aunque menos mareos y ascos, pero sí cansancio, dolores de cabeza, sueño, agruras, palpitaciones y calambres.

Para Higareda es algo maravilloso co crear vida, por lo que abraza cada síntoma y al mismo tiempo le asombra saber que su cuerpo sabe exactamente qué hacer.

Martha Higareda luce su embarazo en julio de 2025.

"Mi pancita crece. Mis amistades se fortalecen justo me apoyan en los días en que siento la seguridad pal perro. Agradezco cada centímetro y cada kilo que subo. Soñé con este día y doy gracias a Dios de disfrutarlo. Si hay achaques. Claro que si. Si te cambia el cuerpo, por supuesto. Dolores de cabeza. ¡Como no! Noches que me despierto con calambres. Mucho sueño a la mitad de una junta importante. Agruras. Palpitaciones. Sentir que estás corriendo un maratón. ¡Todo! ( menos mareos y ascos por fortuna) Y cada vez digo Diosito gracias porque estoy embarazada y abrazo también cada síntoma y al mismo tiempo me asombra saber que mi cuerpo sabe exactamente qué hacer. Y sé que es milagroso co crear vida! Digo un milagro porque yo no le digo a mi cuerpo qué hacer ni cómo hacerlo. Eso, definitivamente es cosa de Dios! Gracias @drgerardobarrosopor todo su apoyo!", se lee.

El pasado 23 de junio, Martha Higareda y Lewis Howes dieron a conocer que esperan a su primer hijo, en mayo, la actriz contó que se sometió a una operación en la que se le retiraron miomas que, posiblemente, le estaban impidiendo embarazarse, hoy eso es cosa del pasado.

