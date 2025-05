Martha Higareda se alista para ser mamá, la actriz de 41 años y su esposo Lewis Howes, de 42, podrían dar pronto la noticia de la llegada de su primer hijo, luego de que la protagonista de "Amarte duele" se sometiera a una cirugía con la que le quitaron los miomas, tumores benignos que no le permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero.

Así lo compartió la pareja que se casó en febrero de 2025 tras una sólida relación que comenzó en 2021; la actriz compartió a través de un extenso mensaje, cómo vivió la experiencia en 2024, y alentó a las mujeres a realizarse chequeos periódicos.

"La operación fue complicada porque estaban grandes. Con un tratamiento de detox aryuvedico logramos reducirlos de tamaño a la mitad. Hicimos laparoscopia gracias al @drgerardobarroso fue todo un éxito. ¡Gracias a las enfermeras también! Así como en la vida hay que abrir espacio para que venga el empleo, espacio en tu vida para la pareja indicada. También espacio para poder tener hijos", se lee.

La actriz también se sometió a sesiones de biodescodificación, una técnica terapéutica de la medicina alternativa que busca encontrar el origen emocional o metafísico de las enfermedades.

"Me enseñaron que cada mioma que tenía representaba a un miembro de mi familia del cual yo me sentía responsable. Entonces el Dr. dijo, tu cuerpo no va a darte hijos porque siente que ya los tienes. Tienes que saber que cada miembro de tu familia tiene una vida y que los puedes ayudar pero no son tus hijos. Estas para acompañarlos en esta vida y ellos a ti. Cuando sueltes eso, podrás hacer espacio para tu propia familia y vivir los vínculos con ellos desde el amor. ¡Wow!".

Martha Higareda se sometió a procedimiento para poder liberar su útero.

Higareda agradeció a su familia por el apoyo y dedicó unas emotivas palabras a su esposo Lewis Howes por el acompañamiento que le ha dado.

"Gracias a @lewishowes que estuvo conmigo todo el proceso, en las picos y en los valles, vamos juntos. Te amo", se lee.

Reiteró la importancia de hacer chequeos periódicos y no dejarlos para después.

"Porque cuidarte es un acto de consciencia. Y mereces estar bien. Por ti, por tu familia y por la vida que sueñas. No te pongas al último".

