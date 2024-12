Una confesión de Martha Higareda está dando de qué hablar, y aunque Luis Fernando Peña dice que fue sacada de contexto, lo cierto es que a 22 años de la película "Amar te duele", donde ambos fueron protagonistas como Renata y Ulises, la gente se alborotó y ta hasta cuestionaron a la esposa del actor sobre las declaraciones de Higareda.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Martha Higareda dijo que se tomó muy en serio su primer protagónico en la película, por lo que incluso hizo un diario de lo que Renata, su personaje iba sintiendo cada día.

Y comentó que por ello sintió muy reales todas las escenas que hizo con Luis Fernando y que evidentemente había química, y que si no pasó a más fue porque en ese momento ella tenía novio.

"Todas las escenas que yo hacía con LuisFer yo las sentía muy reales, muy muy reales ... yo sentía una química, la verdad sí", expresó.

Luis Fernando Peña reconoció que eran muy jóvenes cuando se filmó la cinta y que "no eran de palo".

"No eres de palo, y cuando estábamos haciendo esa película estábamos bastante chavos, teníamos la responsabilidad de tener esa química sí o sí, era importante que se viera que había ese amor puro, un amor de verdad, Marthita tenía una relación, yo no...", dijo.

"Los besos sí se sentían lindos, real", se sinceró.

Ulises y Renata en "Amar te duele".

Esposa de Luis Fernando Peña reacciona a la confesión de Martha Higareda

Aly Noris, esposa del actor Luis Fernando Peña, y quien también sigue siendo fan de "Amarte Duele" y se enamoró del perosnaje que interpretó su espso, Ulises, comentó que en redes muchos la han etiquetado por las declaraciones de Martha, algunos son etiquetados chéveres y otros con morbo.

Lo cierto es que para ella fue positivo que la química entre Luis Fernando y Martha fuera real, pues gracias por eso la histora funcionó.

"Ese es el trabajo que tuvieron que haber realizado y lo ejecutaron súper bien y si existió química qué chingón, ser un buen actor es crear esa química porque si no no hubiera funcionado la historia y no nos hubiéramos enamorado de los personajes", consideró.

Luis Fernando Peña y su esposa Aly Noris reviven a Ulises y Renata de "Amar te duele".

Dijo que si en su momento hubieran sido novios Martha y Luis Fernando, hubiera estado bien;

Para Luis Fernando no deberían de hacerse ese tipo de comentarios por respeto a las parejas actuales de Martha y de él, sin embargo su esposa, que en redes se conoce como "La mestra" no lo tomó a mal y hasta dijo que debería de reunirse todo el elenco e incluso haber un "Amar te duele 2".

En redes, cibernautas llegaron a sus propias conclusiones, sobre todo en que a pesar del paso del tiempo siguen siendo fans de la película y sobre todo de la historia de amor de "Ulises y Renata".

"Bueno @marthahigareda dijo que HUBIESE estado contigo como pareja real, no culpes a @yordirosadooficial. Ahora ya sabemos porque no fuiste a la entrevista, celos", opinó un usuario.

rad