Claudia Martin está pasando por un momento doloroso, la actriz sufre la muerte de su perrita Gusi a poco tiempo de debutar como mamá junto a su esposo, el también actor Carlos Said.

Claudia compartió con sus seguidores en redes su sentir ante la lamentable pérdida, contó que la perrita le enseñó a amar a los animales, y sobrevivió a muchos obstáculos, como fue a un atropellamiento.

"Fuiste la perrita más guerrera, sobreviviste a un atropellamiento contra todo pronóstico, te recuperaste y viviste muchísimos años más, te amo por siempre mi Gusi, mi milagro, gracias por enseñarme a amar a los animales. Fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo", escribió junto a varias emotivas fotografías.

La actriz Claudia Martin comparte momentos con Gusi, su perrita fallecida.

Claudia está en la dulce espera de su hijo, a quien llamarán Máximo; los meses recientes han sido muy importantes para Martin, quien no sólo se comprometió con Carlos Said, sino que se casó con él y juntos anunciaron la llegada de su primer hijo.

Claudia Martin, en la dulce espera del nacimiento de su primer hijo. Foto: Instagram claudia3martin

Recientemente fue el baby shower de la actriz, quien ha sido cercana con su público y les ha compartido fotos de estos momentos íntimos en los que sus seguidores han reaccionado con comentarios halagadores.

