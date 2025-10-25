Más Información

Convocan a lectura de poesía para protestar contra dichos misóginos de Taibo II

Convocan a lectura de poesía para protestar contra dichos misóginos de Taibo II

La UNAM: laboratorio social y extraordinaria escuela de vida

La UNAM: laboratorio social y extraordinaria escuela de vida

Rebeldía, punk y rock, en el arte de Sergio Sánchez Santamaría

Rebeldía, punk y rock, en el arte de Sergio Sánchez Santamaría

En el Festival Cervantino, una denuncia sobre el aire que respiramos  

En el Festival Cervantino, una denuncia sobre el aire que respiramos  

El Premio Princesa de Asturias celebra la fuerza de  la cultura mexicana

El Premio Princesa de Asturias celebra la fuerza de  la cultura mexicana

Este sábado 25 de octubre, los Mumin celebran en la CDMX su cumpleaños 80 

Este sábado 25 de octubre, los Mumin celebran en la CDMX su cumpleaños 80 

está pasando por un momento doloroso, la actriz sufre la muerte de su perrita Gusi a poco tiempo de debutar como mamá junto a su esposo, el también actor Carlos Said.

Claudia compartió con sus seguidores en redes su sentir ante la lamentable pérdida, contó que la perrita le enseñó a amar a los animales, y sobrevivió a muchos obstáculos, como fue a un atropellamiento.

"Fuiste la perrita más guerrera, sobreviviste a un atropellamiento contra todo pronóstico, te recuperaste y viviste muchísimos años más, te amo por siempre mi Gusi, mi milagro, gracias por enseñarme a amar a los animales. Fuiste mi ángel en la tierra y ahora lo eres siendo una linda estrella en el universo", escribió junto a varias emotivas fotografías.

Lee también:

La actriz Claudia Martin comparte momentos con Gusi, su perrita fallecida.
La actriz Claudia Martin comparte momentos con Gusi, su perrita fallecida.

Claudia está en la dulce espera de su hijo, a quien llamarán Máximo; los meses recientes han sido muy importantes para Martin, quien no sólo se comprometió con Carlos Said, sino que se casó con él y juntos anunciaron la llegada de su primer hijo.

Claudia Martin, en la dulce espera del nacimiento de su primer hijo. Foto: Instagram claudia3martin
Claudia Martin, en la dulce espera del nacimiento de su primer hijo. Foto: Instagram claudia3martin

Recientemente fue el baby shower de la actriz, quien ha sido cercana con su público y les ha compartido fotos de estos momentos íntimos en los que sus seguidores han reaccionado con comentarios halagadores.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”. Foto: Tomada de TikTok @alejandradelacruz1 / AFP

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) / (Samir Hussein/Pool Photo via AP) / AFP (Photo by Michael loccisano /

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

[Publicidad]