La reaparición de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, en las calles de California volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, donde circuló un video en el que se le puede ver desmejorado y en aparente abuso de sustancias.

Desde hace algunos meses, la extestrella infantil ha sido captada viviendo en situación de calle, lo que ha preocupado al público al grado de que exigen la actuación de las autoridades.

Ahora, nueva información ha dado un giro importante al caso. Y es que, el departamento de policía local reveló que es el propio Chase quien se niega a recibir ayuda.

Ryan Railsback, oficial de información, confirmó a TMZ que los oficiales conocen muy bien a Chase; incluso, la división especial que trabaja con personas en condiciones vulnerables, le ha ofrecido apoyo con servicios de salud mental, tratamiento por adicciones y refugio temporal, pero es él quien las rechaza.

“En última instancia, es él quien decide si recibe alojamiento o tratamiento”, dijo Railsback al medio.

Asimismo, explicó que Chase no es buscado por ningún delito y que, durante los encuentros con los oficiales, siempre ha mostrado una actitud cordial y cooperativa.

Tylor Chase es recordado por su papel en la serie infantil "El manual de supervivencia escolar de Ned", donde interpretó a Martin Qwerly, un adolescente cuya meta era ser el primero de su clase.

