Más Información

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

“Soy un artesano de la literatura”: Eduardo Mendoza

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

CND cierra el año con su clásico Cascanueces

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

La reaparición de , exactor de Nickelodeon, en las calles de California volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, donde circuló un video en el que se le puede ver desmejorado y en aparente abuso de sustancias.

Desde hace algunos meses, la extestrella infantil ha sido captada viviendo en situación de calle, lo que ha preocupado al público al grado de que exigen la actuación de las autoridades.

Ahora, nueva información ha dado un giro importante al caso. Y es que, el departamento de policía local reveló que es el propio Chase quien se niega a recibir ayuda.

Lee también

Ryan Railsback, oficial de información, confirmó a TMZ que los oficiales conocen muy bien a Chase; incluso, la división especial que trabaja con personas en condiciones vulnerables, le ha ofrecido apoyo con servicios de salud mental, tratamiento por adicciones y refugio temporal, pero es él quien las rechaza.

“En última instancia, es él quien decide si recibe alojamiento o tratamiento”, dijo Railsback al medio.

Asimismo, explicó que Chase no es buscado por ningún delito y que, durante los encuentros con los oficiales, siempre ha mostrado una actitud cordial y cooperativa.

Tylor Chase es recordado por su papel en la serie infantil "El manual de supervivencia escolar de Ned", donde interpretó a Martin Qwerly, un adolescente cuya meta era ser el primero de su clase.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]