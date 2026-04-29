Más Información

“A Dance Tribute to the Art of Football”, la compañía noruega Jo Strømgren presentará su icónica obra en México

“A Dance Tribute to the Art of Football”, la compañía noruega Jo Strømgren presentará su icónica obra en México

Cierra Ediciones de la Flor, el sello que por 55 años publicó a "Mafalda" en Argentina

Cierra Ediciones de la Flor, el sello que por 55 años publicó a "Mafalda" en Argentina

La artista y cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista y cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

El Aleph, diez años de unir ciencia y arte

El Aleph, diez años de unir ciencia y arte

Alex Peña llega al MoMA con diseño y arquitectura

Alex Peña llega al MoMA con diseño y arquitectura

Orozco y Eisenstein, un diálogo inédito entre dos genios

Orozco y Eisenstein, un diálogo inédito entre dos genios

Mientras el se ha declarado no culpable del asesinato de una joven de 15 años, la fiscalía de Los Ángeles continúa encontrando pruebas en su contra.

El pasado 20 de abril, el cantante fue acusado formalmente de la muerte de Celeste Rivas, una adolescente con la que presuntamente mantenía una relación, y que, en septiembre del 2025, fue encontrada sin vida en un Tesla registrado a su nombre.

Ahora, el caso se ha agravado aún más, pues las autoridades de Estados Unidos presentaron una serie de documentos que, según su versión, detallan lo ocurrido antes, durante y después del crimen, incluyendo una serie de acciones que apuntan a un intento de encubrimiento.

Lee también

Según información publicada por TMZ, los investigadores del caso descubrieron que tras el asesinato, el artista habría realizado diversas compras en línea, bajo un nombre falso, que se vinculan con la manipulación y ocultamiento del cuerpo.

Entre los objetos señalados se encuentran motosierras, palas, bolsas para cadáveres, bolsas de lavandería y una piscina inflable azul, en la que presuntamente habría colocado a Celeste después de atacarla.

Los fiscales afirman que, posteriormente, utilizó las motosierras para desmembrar el cuerpo y trasladarlo hasta el automóvil donde fue encontrado. Esta versión coincidiría con los hallazgos de la policía y el equipo forense, ya que, durante un cateo y la autopsia se encontraron "restos de plástico azul".

"El informe del médico forense señaló que se encontraron fragmentos de plástico azul incrustados en partes del cuerpo de Celeste", cita el portal.

Asimismo, se dieron detalles sobre la supuesta relación entre el artista y la joven. Las investigaciones afirman que ambos se conocieron en 2022, cuando Celeste tenía 11 años, y la relación sexual inició en noviembre del 2023, cuando ella tenía 13 y él 18.

En esa misma línea, se mencionan intercambios de mensajes previos al día de los hechos (23 de abril) en los que se habría producido una discusión antes de que la joven viajara al domicilio del artista, donde fue vista por última vez.

El intérprete permanece recluido en la Cárcel Central para Hombres del condado de Los Ángeles, sin derecho a fianza y a la espera de que el caso llegue a los tribunales.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

Enrique Iglesias se deja besar por fan y el VIDEO desata polémica: ¿qué dirá Anna Kournikova?

Enrique Iglesias se deja besar por fan y el VIDEO desata polémica: ¿qué dirá Anna Kournikova?

¿Mejor que el Rey del Pop? Kanye West se autoproclama el "Michael Jackson de esta generación". Fotos: AP

¿Kanye West se autoproclamó el "Michael Jackson de esta generación?

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Jennifer Lopez rompe el internet con silueta de impacto en crop top a sus 56 años. Foto: Instagram

Jennifer Lopez rompe el internet con silueta de impacto en bralette deportivo a sus 56 años

[Publicidad]