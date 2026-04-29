Mientras el rapero D4vd se ha declarado no culpable del asesinato de una joven de 15 años, la fiscalía de Los Ángeles continúa encontrando pruebas en su contra.

El pasado 20 de abril, el cantante fue acusado formalmente de la muerte de Celeste Rivas, una adolescente con la que presuntamente mantenía una relación, y que, en septiembre del 2025, fue encontrada sin vida en un Tesla registrado a su nombre.

Ahora, el caso se ha agravado aún más, pues las autoridades de Estados Unidos presentaron una serie de documentos que, según su versión, detallan lo ocurrido antes, durante y después del crimen, incluyendo una serie de acciones que apuntan a un intento de encubrimiento.

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Según información publicada por TMZ, los investigadores del caso descubrieron que tras el asesinato, el artista habría realizado diversas compras en línea, bajo un nombre falso, que se vinculan con la manipulación y ocultamiento del cuerpo.

Entre los objetos señalados se encuentran motosierras, palas, bolsas para cadáveres, bolsas de lavandería y una piscina inflable azul, en la que presuntamente habría colocado a Celeste después de atacarla.

Los fiscales afirman que, posteriormente, utilizó las motosierras para desmembrar el cuerpo y trasladarlo hasta el automóvil donde fue encontrado. Esta versión coincidiría con los hallazgos de la policía y el equipo forense, ya que, durante un cateo y la autopsia se encontraron "restos de plástico azul".

"El informe del médico forense señaló que se encontraron fragmentos de plástico azul incrustados en partes del cuerpo de Celeste", cita el portal.

Asimismo, se dieron detalles sobre la supuesta relación entre el artista y la joven. Las investigaciones afirman que ambos se conocieron en 2022, cuando Celeste tenía 11 años, y la relación sexual inició en noviembre del 2023, cuando ella tenía 13 y él 18.

En esa misma línea, se mencionan intercambios de mensajes previos al día de los hechos (23 de abril) en los que se habría producido una discusión antes de que la joven viajara al domicilio del artista, donde fue vista por última vez.

El intérprete permanece recluido en la Cárcel Central para Hombres del condado de Los Ángeles, sin derecho a fianza y a la espera de que el caso llegue a los tribunales.

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