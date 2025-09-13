Las Vegas.— “Y ahora, dizque me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar no sé en dónde, bebé, ¿según quién?”, cantó Carín León.

“¿Según quiééén?”, respondieron los más de 15 mil asistentes al tema que interpreta con Maluma.

Todos llenaron la noche del viernes 12 de septiembre el MGM Grand Garden Arena, en la Ciudad del Pecado, cómplices de un concierto de más de dos horas y media con el que el sonorense arrancó los festejos patrios en esta ciudad.

El tema fue uno de los primeros de una lista de más de 40 canciones con la que cumplió la promesa hecha a sus fans, en su mayoría mexicanos que viajan cada septiembre a Las Vegas: olvidarse de los problemas y celebrar la música.

“Es bien chingón ser mexicano, ¿a poco no? Hay mucho que celebrar, se viene la pelea de Saúl (el Canelo), estará Alejandro Fernández… así que yo me comprometo a dejarlos bien borrachos”, bromeó el músico.

Cumplió a cabalidad. La mayoría se intoxicó, al menos en lo emocional, con un recorrido que incluyó no solo sus éxitos, sino complacencias para todos los gustos: desde Rocío Dúrcal y Juan Gabriel hasta Maná, Ricky Martin, Sergio Vega o Los Yonic’s.

“Y este orgullo que tengo no lo vas a miraaar, en el suelo tirado como una basura”, continuó con “La farsante”, del Divo de Juárez, mientras recibió flores del público. “A huevo, qué chingón, compa, gracias por tanto pinche cariño”, agradeció el mexicano.

Entre sus propios hits sonaron “Alch sí”, “Pero no como yo”, “Ahí estabas tú”, “Lado frágil” y “Me está doliendo”. Luego vinieron “Si tú me vieras”, “Casi oficial”, “El amor de mi herida” y “Ese bato no te queda”, con su característico bajo quinto marcando el paso.

Más tarde, con “Te lo agradezco” y “Cuando la vida sea un trago”, preparó terreno para uno de sus grandes himnos, “No es por acá”, que canta junto a Luis Mexia.

“Se va a quedaaar con las ganas, de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba”, soltó Carín. Algo que el público le devolvió en coro: “Se va a quedaaar… queriendo”.

El baile estalló con temas regionales como “Banqueteras”, el medley de Chalinillo, “De compás”, “Por culpa de un tercero” y “Qué más puedo pedir”. También sonaron “Mutuo”, “Vida pasada”, “Que vuelva”, “Talento en TV”, “El huitlacoche”, “Tóxico” y “Ojos cerrados”, cada uno recibido como un capítulo distinto y emocional, que él mismo definió como “un set de sentimientos”.

Improvisa Carín León temas de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal

Carín decidió, como otras noches, no repetir el setlist, y abrió un bloque de improvisación “para honrar a los grandes”. Así cayeron clásicos como “Dueño de ti” (Sergio Vega), “Pero te vas a arrepentir” (Los Yonic’s), “Como tu mujer” (Rocío Dúrcal), “Dame un beso y dime adiós” (Grupo Yndio), “Si quieres” (Juan Gabriel) y “A medio vivir” (Ricky Martin).

“Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira… pero no me acostumbro”, entonó con el público la canción del puertorriqueño, y aprovechó para revelar que acaba de grabar un video con Ricky en Los Ángeles.

En el bloque final llegaron “Aviso importante”, “Despídanse bien”, “Necesito encontrarte” y “El vino en tu boca”, además de su colaboración con Maná en “Vivir sin aire”, que provocó uno de los momentos de más comunión de la noche.

“Pero no puedo, siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor”, cantaron todos.

El cierre, aún con el público queriendo más, quedó reservado para su clásico y más grande éxito, “Primera cita”: “Seguramente pa’ la otra que nos veamos repitamos… lo de la primera cita”, entonó.

Carín se despidió prometiendo un nuevo encuentro: en septiembre de 2026, cuando haga historia con tres fechas en la Sphere, como el primer latinoamericano en tomar el recinto más icónico de la era digital.

