Worlds Collide Las Vegas 2025: Fecha y transmisión para ver EN VIVO evento de Triple A y WWE

Las Vegas está siendo el centro de atención para este fin de semana, ya que tendrá un evento más entre la Triple A y la WWE en el Worlds Collide, donde se esperan grandes batallas entre los luchadores de ambas organizaciones.

Una de las peleas con mayor reflector será la de Dominik Mysterio contra El Hijo del Vikingo, donde estará en juego el Megacampeonato, por lo que todo indica que habrá un gran espectáculo.

El Hijo del Dr Wagner Jr. tendrá un importante reto ante Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Page, ya que su Campeonato Latinoamericano está en juego y seguramente no lo quiere perder.

Dentro de la cartelera, también destaca la pelea que protagonizarán Pagano y Psycho Clown, actuales campeones de de parejas de la AAA, que se enfrentan a Xavier Woods y Kofi Kingston, una dupla con amplia experiencia.

Horario y transmisión para ver EN VIVO Worlds Collide

Fecha: viernes 12 de septiembre

Horario: 20:00 horas

Lugar: Thomas & Mack Center

Transmisión: YouTube (WWE, WWE Español y Lucha Libre AAA) y Facebook (Lucha Libre AAA WorldWide).

Cartelera Completa de Worlds Collide

El Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio / Megacampeonato de AAA.

Mr. Iguana & Lola Vice vs The Judgment Day (Finn Bálor y Roxanne Perez)

El Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs Dragon Lee vs JD McDonagh vs Ethan Page / Campeonato Latinoamericano de AAA.

DEFENDEREMOS los títulos con sangr3 si es necesario. Nací LUCHADOR y me mantengo LUCHANDO. Mexicano nacido en la Tacubaya, criado por padres amante de la LUCHA LIBRE. Nos vemos en #WorldsCollide

Siempre por ustedes, Psycholocos! PURA POTENCIA MUNDIAL .@wweespanol @luchalibreaaa pic.twitter.com/gCDvSGybio — Psycho Clown🤡 (@Psychooriginal) September 12, 2025

Pagano & Psycho Clown (c) vs The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) / Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA.

La Parka, Octagon Jr., Niño Hamburguesa & Mascarita Sagrada vs Latino World Order (Cruz del Toro & Joaquin Wilde), Lince Dorado & Mini Abismo Negro

Faby Apache vs Natalya / Por una oportunidad por el campeonato Reina de Reinas de AAA.