Una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, dentro y fuera del territorio nacional, sin duda son las Fiestas Patrias. Es por eso que algunas personalidades del mundo del espectáculo deciden ofrecer shows en el extranjero, para que los compatriotas que han dejado el país tengan dónde celebrar.

Un ejemplo de ello es Las Vegas, cuyos centros de espectáculos albergarán a importantes estrellas de la música en español.

Esta noche, quienes ofrecerán lo mejor de su repertorio en la llamada "ciudad del pecado" son Carín León, quien irá calentando motores rumbo a su presentación en 2026 en la Sphere de Las Vegas, presentándose esta vez en el MGM Grand Garden Arena con su tour Boca Chueca.

También el 12 de septiembre, la música regional mexicana sonará con fuerza con la presentación de la Banda MS en la Michelob Ultra Arena. Con su gira Edición Limitada, su público mexicano podrá disfrutar de temas como "La casita", "Cerrando ciclos" o "Por este amor".

Siguiendo en esa línea, el grupo Duelo ofrecerá un concierto en el PH Live, como parte de su gira Mi realidad, con la que están recorriendo varias ciudades de Estados Unidos.

El pop también tendrá presencia este viernes en Las Vegas con la celebración del 30 aniversario de carrera artística de Fey, quien presentará un espectáculo que repasa su historia musical con éxitos como "Azúcar amargo", "Barco a Venus" o "Ni tú ni nadie", en The Theater at Virgin Hotels.

En el Venetian Theatre, los años 80 regresarán con el show DiscoStereo del grupo mexicano Matute, que se encuentra en una gira por Estados Unidos y Sudamérica.

No podía faltar en esta celebración la agrupación liderada por el cantante Mario Quintero: Los Tucanes de Tijuana. La banda, que ha cobrado nuevo auge gracias a clásicos como "La Chona", "El tucanazo" y "Suena la banda", pondrá a bailar a sus connacionales el 13 de septiembre en el Pearl Concert Theatre del Palms Casino.

El domingo 14 de septiembre, dos grandes artistas continuarán con las celebraciones por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México: Edith Márquez y Alex Fernández.

La primera hace honor al nombre de su gira Eterna e inolvidable, pues es poseedora de una de las mejores voces de México y las rancheras son su especialidad.

Edith se presentará en The Theatre at Virgin Hotels. Por su parte, Alex Fernández, nieto del legendario Vicente Fernández, demostrará que es digno representante de su dinastía cuando suba al escenario del Sahara Hotel & Casino de Las Vegas, justo un día antes de que su padre haga lo propio en la misma ciudad.

Alejandro Fernández, mejor conocido como "El Potrillo", formará parte de las Fiestas Patrias en Las Vegas el 15 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena. En su show, el público podrá disfrutar no sólo de sus éxitos, sino también de los de su padre, el "Charro de Huentitán", como parte de su tour De Rey a Rey.

Pero no sólo los mexicanos viviendo en Estados Unidos tendrán opciones para celebrar; también muchos otros latinos podrán disfrutar de varios espectáculos este lunes. Marco Antonio Solís, por ejemplo, se presentará en The Colosseum at Caesars Palace con su gira Más cerca de ti, llena de romanticismo.

Además, The Theatre at Virgin Hotels recibirá al dúo Jesse & Joy, quienes están recorriendo América con El Despecho Tour, un espectáculo muy ad hoc con el sentimiento mexicano, pues sus temas, ideales para dedicar a un viejo o nuevo amor, se disfrutan mejor con un tequila en mano.