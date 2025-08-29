Carín León estrenó hoy, viernes 29 de agosto, su nueva canción “Lost in Translation”, creada en colaboración con la cantautora estadounidense Kacey Musgraves.

El tema narra cómo, a pesar de hablar distintos idiomas, dos personas pueden conectar y comprenderse a través de sentimientos universales, mostrando que la música es un lenguaje que trasciende fronteras.

Para adelantar el lanzamiento, los artistas compartieron en redes un video del proceso creativo, mostrando cómo surgió la canción y la complicidad entre ambos durante la composición. Carín escribió en Instagram: “Viene pa’ reventar donde sea… agárrense, que esto apenas empieza”.

La canción fusiona géneros y rinde homenaje a los duetos clásicos mexicanos. Kacey, originaria de Texas, ha crecido con un profundo respeto por la música y la cultura mexicanas, y cuenta con experiencia interpretando música country y western tradicional combinado con pop.

Los artistas se conocieron en Nashville y descubrieron la compatibilidad de sus estilos musicales. Tras interpretar juntos “Fue un placer conocerte”, de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, se inspiraron para crear este tema conjunto.

“Lost in Translation” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify.

Su colaboración con Bon Jovi

Óscar Armando Díaz de León Huez, su nombre de pila, continúa disfrutando de compartir su talento con voces internacionales y recientemente tuvo la oportunidad de colaborar con Bon Jovi en la edición Legendary de su disco Forever.

La agrupación de rock estadounidense anunció que esta nueva versión del álbum de 2024 incluye colaboraciones con estrellas mexicanas, entre ellas Carín León.

En un comunicado, el líder del grupo explicó: “Este álbum es más que una colección de colaboraciones, es un álbum nacido de la necesidad. Mi rehabilitación de las cuerdas vocales fue un viaje bien documentado que se desarrolló mientras lanzaba Forever en 2024”.

El disco contará con 14 pistas y se lanzará el 24 de octubre a través de Island Records. Mientras tanto, ya está disponible el tema principal, “Red, White and Jersey”, en todas las plataformas.

La participación de Carín incluye la canción “Hice que pareciera fácil”, nueva versión de "We Made It Look Easy", interpretada en inglés y español, con una fusión de guitarras norteñas, acordeón y rock.

Bon Jovi eligió a Carín por su estilo único para cantar, siendo el único artista latino presente en este disco.

*Con información de EFE.