Anoche, el dúo argentino , el cual con anterioridad había ganado cinco sumaron una nueva estatuilla.

En su canción “Gimme More”, dicha dupla de Argentina deja claro su deseo de ir por más, después de ganar estos cinco premios y hacer una exitosa gira internacional por 10 países; se hizo realidad.

Durante la 68ª edición de los Premios Grammy,Ca7riel y Paco Amoroso se llevó el galardón al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por PAPOTA, consolidando su presencia en la escena musical internacional.

Dicho dúo argentino, compuesto por Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso), asistió a esta ceremonia llevada a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde recibieron el reconocimiento y dirigieron unas palabras de agradecimiento al público.

“Queremos agradecer a la Academia, a los miembros votantes, a Sony y a toda la gente que confía en nosotros. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica: los amamos”, expresaron.

En esta categoría, la dupla anteriormente mencionada compitió contra destacados exponentes de la música como Aterciopelados, Fito Páez, Los Wizzards y Rawayana, imponiéndose con una propuesta que fusiona rock, energía escénica y un estilo provocador.

En los últimos años, Ca7riel y Paco Amoroso han ascendido rápidamente en la industria musical, especialmente luego de su presentación en Tiny Desk, que supera los 7 millones de reproducciones, y los proyectó a nivel global. Además, obtuvieron el Premio Gardel a Álbum del Año por Baño María, confirmando su estatus como una de las propuestas más sólidas y originales de la música latinoamericana actual.

