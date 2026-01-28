Más Información

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

Años de Cultura une a México y Qatar

Años de Cultura une a México y Qatar

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

La salud de volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez por una revelación que va más allá del diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta desde 2023.

Emma Heming, esposa del actor, compartió que Willis no es consciente de su enfermedad, debido a una condición neurológica llamada anosognosia.

De acuerdo con información publicada por la revista "People", las declaraciones de Heming forman parte del próximo episodio del podcast "Conversations With Cam", donde explicó que, además de la demencia, el protagonista de “Duro de Matar” presenta esta alteración que le impide reconocer su propio estado de salud.

“Bruce no es consciente de que tiene demencia”, dijo Emma, dejando claro que no se trata de una negación voluntaria. “Nunca conectó los puntos. Para él, todo está bien”.

Lee también

Heming también afirmó que aunque el histrión no sea consciente de su salud, enfrentar la enfermedad no es sencillo, ni para él ni para quienes están a su alrededor.

“Es difícil saber si él sabe lo que le está pasando. La demencia es dura para la persona diagnosticada, pero es igual de dura para la familia”, confesó.

Asimismo, pidió que no se confunda con la negación, simplemente es la enfermedad manifestándose.

“La gente piensa que esto podría ser negación. No es negación, es simplemente que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”.

Sobre la relación familiar, Emma reconoció que no ha sido fácil explicarle la situación a sus hijas, pero ha optado hablarles con la verdad sin afectar la imagen que las niñas tienen de su padre.

Por último, negó que la condición de Willis ha llegado al punto de que ya no la reconoce; incluso, aseguró que, aunque no de la misma manera que antes, su conexión con el actor sigue siendo especial.

“Cuando alguien me pregunta: ‘¿Bruce todavía sabe quién eres?’, sí, lo sabe. No tiene Alzheimer. Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que antes, pero sigue siendo muy hermosa", finalizó.

¿Qué es la anosognosia?

Desde el punto de vista médico, la anosognosia significa literalmente “falta de conocimiento de la enfermedad”. Suele presentarse en personas con ciertos tipos de demencia, así como en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales u otras afecciones neurológicas.

No se trata de un desconocimiento a propósito; el cerebro, simplemente, deja de procesar la información necesaria para reconocer el propio deterioro. Esto puede traducirse en rechazo a explicaciones médicas, insistencia en que “todo está bien” o confusión frente a situaciones que antes eran claras.

Para las familias, esta condición añade una dificultad adicional: el paciente no percibe la necesidad de ayuda, supervisión o atención constante.

Lee también


Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tunden a Christian Nodal por felicitar a Marc Anthony por su segundo hijo: “Tú tienes una, cuídala”. Foto: AFP / Tomada de Instagram @nadiaferreira

Tunden a Nodal por felicitar a Marc Anthony (57 años) por su segundo hijo con Nadia Ferreira (26): “Tú tienes una, cuídala”

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática. Foto: AFP/AP

El rey Carlos III defiende a Donald Trump y marca distancia de Harry y Meghan en plena tensión diplomática

Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal en plena batalla legal por violencia intrafamiliar: "Camarón que se duerme". Foto: Captura de redes sociales

¿Cruz Martínez se burla de Alicia Villarreal? "Camarón que se duerme...", le dice en plena batalla legal

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas. Foto: AP

Margot Robbie impone tendencia gótica con look transparente previo al estreno de 'Cumbres Borrascosas'

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney lanza su propia línea de lencería y la modela frente al espejo

[Publicidad]