Emma Heming reconoció lo afortunada que es de haber encontrado en su camino al actor Bruce Willis hace 18 años, y recordó con una antigua fotografía cuando se hicieron novios.

La pareja, papás de dos niñas, se mantiene enamorada y unida mientras viven un complicado momento por el estado de salud del Willis, diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Esta enfermedad provoca cambios graves en la personalidad, el comportamiento y, específicamente en el caso del actor, una pérdida significativa de la capacidad lingüística y de comunicación (afasia).

Heming ha hablado abiertamente de cómo es ahora la vida junto al actor y del proceso en el que han tenido que adaptarse a nuevas condiciones, eso sí, siempre con amor y de la mano de Willis, quien es papá de cinco hijas, tres de ellas, Rumer, Scout y Tallulah, nacieron de su matrimonio con la actriz Demi Moore, mientras que las dos más jóvenes, Mabel y Evelyn, son fruto de su actual unión con Emma Heming Willis.

Lee también: Emma Heming habla de los retos de la Navidad mientras Bruce Willis enfrenta la demencia

Emma Heming celebra el amor de Bruce Willis

Emma Heming y Bruce Willis se conocieron a mediados de la década de 2000, cuando ambos ya tenían trayectorias consolidadas: ella como modelo y empresaria, y él como uno de los actores más famosos de Hollywood. Comenzaron a salir de manera discreta y rápidamente establecieron una relación seria, lejos del ruido mediático que había acompañado etapas anteriores de la vida sentimental de Willis.

En 2009 formalizaron su relación al casarse en una ceremonia privada, seguida poco después por una boda civil. Desde el inicio, Emma Heming mantuvo una relación respetuosa y cercana con la familia de Bruce Willis, incluida su exesposa Demi Moore y las hijas que Willis tuvo con ella, algo que fue visto públicamente como un ejemplo de familia ensamblada armoniosa.

Lee también: “Se encuentra muy bien”: esposa de Bruce Willis habla sobre la salud del actor

Desde que Bruce fue diagnosticado con demencia frontotemporal, Emma ha tenido un rol muy visible como su principal apoyo, y aunque ha confesado que extraña al Bruce de antes, a ese que era el mejor compañero de viaje, lo que no ha cambiado es el amor que siente por él.

"Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunado de conocer este tipo de amor", escribió.

Emma Heming comparte nostálgica foto con su esposo, el actor Bruce Willis; celebra 18 años de amor a su lado.

Hace unos días compartió un video en el que aparece ella y Bruce en un parque de diversiones, y reflexionó sobre la realidad de entonces:

"Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. La última vez que lo monté fue con Bruce, en 2008. Y ese momento fue DIVERTIDO. Estoy bastante segura de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contenta de haberlo hecho. Sus comentarios y su risa siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo. Y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje", escribió.

Lee también: “Es difícil responder”: Rumer Willis habla del estado de salud de su padre Bruce

rad