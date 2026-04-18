El actor venezolano Edgar Ramírez (“Furia de titanes 2”), los realizadores chilenos Maite Alberdi (nominada al Oscar por “La memoria infinita”) y Pablo Larrain (“Jackie”) y la actriz mexicana Luisa Huertas (“No nos moverán”) recibieron homenaje por parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Durante la apertura de la 41 edición del certamen, cada uno habló de sus preocupaciones y reflexiones que los cruzan.

Por su parte, Ramírez, de pensamiento político, aprovechó su momento para mencionar el momento que vive su país natal tras la detención de Nicolás Maduro.

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“México ha sido históricamente un refugio para quienes han sufrido persecución, violencia y miedo y huido del horror. Nadie es ilegal, nadie quiere irse de su hogar a la fuerza, nadie deja atrás a sus muertos a menos que quedarse sea imposible”, apuntó.

Larrain, poco expresivo, agradeció al director de una escuela en esta ciudad, que tomó un descanso para colaborar en el festival y ser su chofer personal.

“De dos personas (él y su hermano, el productor Juan de Dios) que no conoce”, indicó.

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Estableció la importancia de hacer que los documentales más que datos, sirva para poner rostro a las personas.

“No filmo para dar lecciones, sino para generar empatía. El poder del cine es conectar con humanos y ver que en lo esencial somos más parecidos de lo que creemos”, externó la también directora de “El agente topo”.

Y Huertas, en tanto, mandó el mensaje de que ha valido la pena haber vivido.

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“Porque actuar es mi forma de vida y lo he hecho con plena conciencia y responsabilidad. Estamos fijando memoria de la realidad y para el futuro y en eso radica la grandeza del cine”, expresó.

El FICG celebrará sus 41 años de vida con una programación de alrededor de 200 producciones, entre cortos y largometrajes, nacionales y extranjeros.

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cdm