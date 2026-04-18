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El actor venezolano Edgar Ramírez (“Furia de titanes 2”), los realizadores chilenos Maite Alberdi (nominada al Oscar por “La memoria infinita”) y Pablo Larrain (“Jackie”) y la actriz mexicana Luisa Huertas (“No nos moverán”) recibieron homenaje por parte del (FICG).

Durante la apertura de la 41 edición del certamen, cada uno habló de sus preocupaciones y reflexiones que los cruzan.

Por su parte, Ramírez, de pensamiento político, aprovechó su momento para mencionar el momento que vive su país natal tras la detención de Nicolás Maduro.

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“México ha sido históricamente un refugio para quienes han sufrido persecución, violencia y miedo y huido del horror. Nadie es ilegal, nadie quiere irse de su hogar a la fuerza, nadie deja atrás a sus muertos a menos que quedarse sea imposible”, apuntó.

Larrain, poco expresivo, agradeció al director de una escuela en esta ciudad, que tomó un descanso para colaborar en el festival y ser su chofer personal.

“De dos personas (él y su hermano, el productor Juan de Dios) que no conoce”, indicó.

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Estableció la importancia de hacer que los documentales más que datos, sirva para poner rostro a las personas.

“No filmo para dar lecciones, sino para generar empatía. El poder del cine es conectar con humanos y ver que en lo esencial somos más parecidos de lo que creemos”, externó la también directora de “El agente topo”.

Y Huertas, en tanto, mandó el mensaje de que ha valido la pena haber vivido.

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“Porque actuar es mi forma de vida y lo he hecho con plena conciencia y responsabilidad. Estamos fijando memoria de la realidad y para el futuro y en eso radica la grandeza del cine”, expresó.

El FICG celebrará sus 41 años de vida con una programación de alrededor de 200 producciones, entre cortos y largometrajes, nacionales y extranjeros.

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cdm

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