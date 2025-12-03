Tras su debut en los realityshows, Alexis Ayala vuelve no sólo a lo que mejor saber hacer, sino lo que más ama hacer; actuar. En esta ocasión, dará vida a Aurelio, un villano que sigue reproduciendo los patrones machistas dentro de su núcleo familiar.

Junto con Ayala, Oka Giner y David Zepeda serán los protagonistas de “Somos Familia”, la nueva telenovela de Ignacio Sada, con la que el productor busca dar un toque fresco al melodrama, con las carreras de motrocross que incluirá en la historia.

Aún sin que el productor de Televisa ahondara en el argumento de la telenovela, lo que ya es un hecho es que Alexis Ayala se pondrá en los zapatos del antagonista, como reveló durante la misa que se organizó, antes de que la producción comience con las grabaciones.

Se trata de uno de los personajes principales de “Somos Familia” será Aurelio.

El actor define su rol como el de un macho terrible que menosprecia a las mujeres.

“Hago el personaje de Aurelio, el papá de Oka Giner y Lizzy Martínez, es un macho terrible, frustrado, en el sentido que piensa que la mujer tiene que estar en casa en la cocina, haciendo la limpieza y que el hombre es el que tiene que ser el proveedor”, explica.

Pese a no empatar mucho con su personaje, Alexis afirma entender un poco de dónde viene la frustración de Aurelio, pues, es un hombre que no ha podido realizarse en la vida, llevándolo a limitar mucho a sus hijas, pero, justo eso es lo que da la pauta para que arranque la historia de la telenovela.

“Esta como mal enfocado, piensa que el hombre es el que es sin fregón, está muy frustrado porque no ha logrado realizarse en la vida, limita mucho a sus hijas y sobre todo hace algo él al arranque de la historia, que es lo que va a detonar la búsqueda del personaje de Verónica y la historia de Somos Familia”, comenta.

El reto de Sada con su nuevo melodrama

En la historia que se estrenará el 26 de mayo en el horario de las 20:30, uno de los grandes retos a nivel de producción es justamente enseñarle a los actores a montar en motocicleta y realizar los trucos, pues, por lo que dejó saber el productor, no se usarán dobles de riesgo.

“Somos Familia” es la adapatacion de la telenovela homónima realizada en 2014 en la televisión argentina, aunque Nacho confía en que será un éxito sobre todo porque es una obra original de Enrique Estebanes, nombre responsable de “Amores verdaderos”.

“Es una historia original en México en el sentido de es la primera la primera vez que se hace aquí, es de origen argentino, escrita por Enrique Estebanes, nada más y nada menos es la misma pluma de amores verdaderos, un escritor mucho muy sólido”, señala.

“Somos Familia” no busca ser una telenovela pretenciosa o con un enorme mensaje de fondo, ya que Ignacio cometa que es un proyecto pensado exclusivamente para entretener a la familia y dar un espacio de respiro a la cotidianidad.

“Es una novela que pretendemos que sea total y absolutamente familiar, la realidad es que lamentablemente a veces vivimos con muchas cosas y la señora, el ama de casa, ya quiere darse un respiro, sabemos que ahí están afuera temas como la drogadicción y decimos ‘ahorita no me quiero preocupar, quiero entretenerme, la quiero pasar que me cuenten un cuento,”, afirma.

