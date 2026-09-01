El reconocido productor musical y compositor A.B. Quintanilla III, exintegrante de Kumbia Kings, ha roto el silencio ante las persistentes especulaciones de los medios de comunicación confirmando de manera oficial la existencia de un proceso legal de gran magnitud en el seno de su círculo más cercano. El conflicto legal involucra directamente a su hermana, Suzette Arriaga (Suzette Quintanilla), así como hechos ligados a la memoria de su padre, Abraham Quintanilla.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales, el músico aclaró que el litigio legal no es una situación reciente, sino el resultado de "años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias" que decidió callar durante mucho tiempo por respeto, lealtad y el vínculo familiar que los une. Sin embargo, enfatizó que mantener el hermetismo ha dejado de ser una opción viable ante la gravedad de lo descubierto.

"Profundamente impactado"

El productor expresó que las revelaciones que han salido a la luz en el transcurso del proceso legal lo han tomado por sorpresa:

"Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud".

A pesar de confirmar la existencia de la querella, Quintanilla III enfatizó que, por el debido respeto al curso legal del caso, no concederá entrevistas a la prensa ni profundizará públicamente en detalles específicos por el momento. No obstante, lanzó una fuerte advertencia al asegurar que cuenta con evidencias sólidas:

"Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce...".

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Finalmente, el compositor de grandes éxitos de la música Tex-Mex reafirmó su compromiso de dar a conocer su versión completa y con el respaldo correspondiente una vez que llegue el momento propicio ante los tribunales. En el cierre de su mensaje, marcó una clara línea de independencia laboral y económica frente al resto de los involucrados:

"Y mientras todo sigue su curso, yo seguiré haciendo lo que hago desde hace casi 40 años, trabajar y generar lo mío. Nunca fui de esperar que el cheque del esfuerzo de otras personas llegue a mi puerta".

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Abraham Quintanilla descubrió el talento vocal de Selena a finales de los años 1970, cuando ella cantó junto a él y su hermano A.B., lo que lo impulsó a formar la banda Selena y Los Dinos en 1981.

Hasta el momento, ni Suzette ni los representantes legales de la familia Quintanilla han emitido una declaración formal ante lo publicado por el artista.

¿Quién es quién en la familia Quintanilla?

El núcleo de la dinastía musical Quintanilla tiene sus bases en la unión de los patriarcas Abraham Quintanilla Jr. y Marcella Ofelia Samora. De este matrimonio nacieron tres hijos proactivos en la industria musical Tex-Mex: el primogénito Abraham Isaac Quintanilla III (conocido como A.B. Quintanilla), la hermana mediana Suzette Quintanilla y la icónica y recordada hermana menor, Selena Quintanilla, la reina de la música tejana asesinada en 1995.

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En las siguientes ramificaciones del árbol genealógico, destaca el lado paterno original que desciende de Abraham González Quintanilla Sr. y María Tereza Calderón. La descendencia directa de A.B. Quintanilla III incluye un total de ocho hijos (seis hombres y dos mujeres), entre ellos Martika, Svani, Gianni Mio, Abraham Isaac IV, Elijah Jae, Elrey y Justin, fruto de sus diferentes compromisos sentimentales a lo largo de los años. Su hermana Suzette está casada con Bill Arriaga y tiene un hijo llamado Jovan Arriaga

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