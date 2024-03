La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador proponga "abrazos a los delincuentes" sino que, en el movimiento de la cuarta transformación se propone "abrazos a las y los jóvenes".

"Dicen es que AMLO propone abrazos a los delincuentes ¿Quién ha dicho eso? Lo que proponemos es abrazos a las y los jóvenes (...) que se atiendan las causas", aseguró la candidata presidencial de Morena desde Cancún, Quintana Roo.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que se deben atender las causas de la violencia, por lo que va por la construcción de más escuelas en el país.

Asimismo, dijo que el agua no debe estar privatizada, esto tras escuchar una de las demandas sociales de los habitantes de Cancún, Quintana Roo, quienes mostraron su respaldo a la continuidad de la 4T.

"Yo no creo que deba estar privatizada el agua, también cuando fui Jefa de Gobierno había una concesión para la comercialización del agua, se acabó la concesión y yo ya no la renové y cuando quitamos la concesión aumentó la recaudación del cobro del agua sin aumentar el precio del agua, sencillamente porque las cosas se hacen bien y de manera honesta. Hay que quitar la concesión del agua”, aseveró.

Claudia Sheinbaum también expuso su Estrategia de Seguridad: República Segura y con Justicia, la cual se compone de cinco ejes: Honestidad y Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; Coordinación con policías estatales y Fiscalía General de la República; y Reforma al Poder Judicial, con la cual seguirá construyendo la paz en Quintana Roo y en todo el país, como ya lo hizo en la Ciudad de México cuando fue Jefa de Gobierno.

“Me decían que por ser mujer no iba a poder con la inseguridad, eso es machismo, pero cuando yo recibí la ciudad en 2018 estaba en los peores niveles de inseguridad, cuando dejé la ciudad bajé los homicidios en 50 por ciento y bajé los delitos de alto impacto en 60 por ciento (...) Nos vamos a encargar de traer la seguridad a Quintana Roo y a todo el país”, recordó.

Destacó que con la Cuarta Transformación inició un modelo de gobierno humanista, que atiende a los que menos tienen con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y con programas que buscan garantizar los derechos básicos a la educación, la salud, la justicia, vivienda digna y un salario justo.

