Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. "No nos vamos a olvidar del Tren Maya", aseguró la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al señalar que va a consolidar el proyecto con el transporte de carga en la misma ruta.

"No nos vamos a olvidar del Tren Maya, el presidente ya hizo el tren de pasajeros, pero nos falta todavía el tren de carga que va a ir por la misma ruta del tren de pasajeros porque el tren de carga va a ayudar no solamente al turismo, no solamente al transporte sino al desarrollo de todo el sureste".

En un mitin político en ese municipio, Sheinbaum explicó que, en la zona de Felipe Carrillo Puerto tienen necesidades de un mercado, entre otras necesidades, pero que lo van a seguir consolidando para el desarrollo de todas las comunidades que estén alrededor del Tren Maya.

"Igual en el Interoceánico hay que consolidar el puerto de Veracruz, ya el presidente hizo el rompe olas, pero hay que hacer el puerto, igual que en Coatzacoalcos, hay que continuar con los principios y consolidar todos los proyectos".

Antes, un sacerdote Maya le dio su bendición a la exmandataria capitalina, ahí le pidió más apoyo económico por medio del programa Sembrando Vida, el cual ha sido impulsado por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que, el 12 de febrero, Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, informó que será el transporte mercancías el que va subsidiar el de pasajeros, y será en una segunda etapa.

“Conceptualmente, el proyecto ya está terminado y está diseñado, será una segunda etapa importante del proyecto integral Tren Maya. Como lo ha dicho el señor presidente la República, está proyectado que sea así, además es importantísimo para alcanzar el punto de equilibrio y para lograr hacer rentable todo el proyecto integral. Es decir, el servicio de transporte mercancías va subsidiar el transporte de los pasajeros. Esa es la realidad, así es cómo está proyectado y ya han platicado con empresas puntualmente general”, informó.









































