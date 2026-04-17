La asociación civil Artículo 19 exigió al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, abstenerse de emitir discursos estigmatizantes contra la prensa, cesar cualquier forma de hostigamiento y conducirse con respeto al ejercicio periodístico.

Además, llamó a autoridades estatales y actores políticos a evitar deslegitimar el trabajo informativo, a los partidos políticos —incluido Movimiento Ciudadano (MC)— a pronunciarse públicamente por el respeto a la labor periodística, y a las instancias de protección a contactar a la reportera afectada para implementar medidas de seguridad.

La demanda ocurre tras las expresiones del alcalde contra la periodista Isaura López Villalobos, reportera de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, durante una entrevista hecha el pasado 15 de abril en la colonia Nuevo México.

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Mientras la comunicadora cuestionaba sobre problemáticas como el costo de la vivienda, agua contaminada y fallas en servicios, el funcionario respondió con descalificaciones: “Ya párale mijita… déjame atender a los medios que sí preguntan algo que vale la pena”, además de acusar al medio de “golpear” a su administración.

Para dicha organización no gubernamental, esta clase de discurso no solo desacredita el trabajo informativo, sino que envía un mensaje que normaliza la violencia contra periodistas, con un impacto diferenciado en mujeres. Advirtió que, al provenir de un funcionario público, las expresiones pueden legitimar agresiones y propiciar un clima de permisividad frente a ataques contra la prensa.

Artículo 19 documentó que no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con el testimonio de la reportera, existen antecedentes de confrontaciones similares con el alcalde, lo que evidencia un patrón reiterado de estigmatización en coberturas informativas.

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La asociación civil subrayó que la estigmatización desde el poder no constituye una opinión, sino una forma de presión que debilita la democracia, al atribuir motivaciones políticas al trabajo periodístico y aumentar los riesgos para quienes ejercen la libertad de expresión.

Recordó también que, según estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas funcionarias públicas están sujetas a un mayor nivel de escrutinio por parte de la prensa, por lo que no pueden limitarse a responder únicamente preguntas favorables, sino todas aquellas de interés público, incluidas las críticas.

En ese contexto, Artículo 19 reiteró su llamado a garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y a reconocer su papel fundamental en la rendición de cuentas y la vida democrática.

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