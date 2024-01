La precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió que se investigue a los casos de presunta corrupción de los tres hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes supuestamente están involucrados en negocios al amparo del gobierno.

Entrevistada en el marco de su visita a Cabo San Lucas, Baja California Sur, la aspirante presidencial advirtió que es “absolutamente inaceptable” que los hijos del mandatario se aprovechen de su posición para hacer negocios.

"Es inaceptable la corrupción de este gobierno y, de verdad, se deben de investigar estos casos de corrupción de los tres hijos del presidente, porque son los tres hijos los que están involucrados en los negocios. A mi me madrearon diciendo que mis hijos iban a estar en la campaña y los hijos del presidente están en los negocios", remarcó.

“Estos hijos del presidente están en los negocios y lo que vimos ayer, las grabaciones, la manera del conflicto de interés, el cómo le han asignado los contratos, es absolutamente inaceptable y deja claro por qué van a perder”, aseguró.

Lee también: Recuperar la seguridad, el tema más importante en esta contienda electoral, advierte Xóchitl Gálvez

La virtual candidata presidencial del PAN, PRI y PRD anunció que este jueves presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se investigue el presunto desvío de recursos públicos hacia la campaña de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, como lo reveló la exdirectora de la extinta agencia de noticias del Estado, Notimex.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez se deslindó de los acuerdos entre el PRI y el PAN para repartirse cargos y hasta notarías, como en el caso de Coahuila, cuyo acuerdo por escrito fue revelado por el dirigente panista Marko Cortés.

Dijo que aunque ese es un tema de los partidos políticos, “hay cosas que yo no comparto en absoluto de lo que está en ese contenido de esa carta (el acuerdo).

“A mí me parece, por ejemplo, que las notarías se deben de asignar por examen de oposición, eso es lo que pienso.

“Dos, yo llegué aquí como una candidata ciudadana por un millón de firmas que me avalaron.

Lee también: Bobby y su papá el presidente

“Y tres, yo no he hecho ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo, ni lo aceptaría ni lo haría. He dicho claramente que valoro la capacidad técnica, valoro la honradez y la capacidad de trabajo del que va a ser mi equipo. No hay cuotas, no hay cuates, no hay convenios. Ni se han atrevido a proponérmelo ni lo aceptaría yo. Soy una mujer honesta, transparente, valiente, clara, directa y tengo una forma distinta de hacer política”, precisó.

Xóchitl Gálvez aseguró que ciento sea presidenta no le va a echar la culpa de lo que suceda al pasado. “El actual gobierno se la vive diciendo que todo es culpa de (Felipe) Calderón, que todo el problema de la inseguridad es culpa de Calderón. Yo no le voy a echar la culpa a nadie, yo quiero que los pobres dejen de ser pobres y que la clase media no se vaya a la pobreza”, recalcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv