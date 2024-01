El tema más importante de esta contienda electoral no es la continuidad, es la seguridad que se le debe brindar a todos los mexicanos, advirtió la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En su visita a Cabo San Lucas, Baja California Sur, aseguró que no podemos seguir abrazando delincuentes, darle continuidad al miedo, ni permitir que se sigan cometiendo delitos que lastiman a la población como el llamado “cobro por derecho de piso”.

“Las escenas terribles que vimos ayer en Ecuador nos recuerdan el peligro que corre México ante el avance y penetración del crimen organizado en distintos territorios y distintos sectores de nuestra economía”, expresó en un video publicado en redes sociales.

Lee también: Tras desencuentro en Coahuila con el PAN, Xóchitl dice que acuerdos en la política deben servir a la gente

En su mensaje, Xóchitl Gálvez lamentó que los miembros del Ejército mexicano no pueden enfrentar a los criminales si al mismo tiempo tienen que distraerse con otras actividades como el bacheo de carreteras.

“No podemos darle continuidad al miedo, no podemos darle continuidad al cobro de piso, no podemos seguir abrazando delincuentes. Nuestros soldados no pueden enfrentar a los criminales si al mismo tiempo tienen que arreglar los baches en las carreteras y llevar las medicinas a los hospitales”, remarcó.

Gálvez Ruiz dijo que los mexicanos no pueden salir de la pobreza si les roban su dinero en el transporte público y sube el precio del pollo por el pago de las extorsiones. “Para tener una clase media fuerte, México necesita seguridad, no continuidad. Tú mereces vivir en paz, México merece más”, recalcó.

Lee también: Xóchitl Gálvez demanda al INE investigar denucia de Sanjuana Martínez sobre uso de recursos públicos en campaña de Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv