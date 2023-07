La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aclaró que aún cuando Santiago Creel u otros aspirantes lo hagan, ella no pedirá licencia a su cargo.

Entrevistada al término del evento "Derecho de réplica y observancia de la ley", en Mexicali, Baja California, la senadora panista recordó que en sus lineamientos, el INE no solicitó renunciar al cargo.

"Ya el INE fue muy claro en sus lineamientos y no tengo que separarme del cargo, yo no estoy en la Comisión Permanente, estoy trabajando y presentando mis iniciativas como me corresponde, el próximo 9 de agosto tengo Comisión de Asuntos Indígenas como Presidenta de la comisión, y en el mes de septiembre me reintegraré a mi trabajo como senadora", explicó.

La legisladora aseguró que si el INE hubiera establecido lo contrario, "ya me hubiera separado del cargo".

Xóchitl fue cuestionada sobre la última encuesta que dio a conocer el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que detalla que el PAN va muy por debajo de la corcholatas de Morena.

Al respecto, señaló: "Yo lo único que sé es que llevo tres semanas y ya están temblando".

Finalmente, reconoció que va atrás en las encuestas, comparada con los morenistas, pero aseguró que las corcholatas la van a "cruzazulear".

"Ellos la van a cruzazulear, yo no voy arriba, voy abajo, y ellos son quienes la van a cruzazulear", concluyó.

