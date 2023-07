La aspirante la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, criticó la política de abrazos y no balazos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que es dicha estrategia la que tiene a Tijuana sumida en la violencia.

En conferencia de prensa desde Baja California, dijo además que por la manera de actuar del ejecutivo federal, “pareciera que ya pactó con los criminales”.

“No podemos seguir dejando al país en manos de alguien que no tiene intención de recuperar la paz y la tranquilidad, y que pareciera que ya pactó con los criminales que se apropian del territorio y que extorsionan”, declaró.

La senadora panista, recordó que hace unos días se dio a conocer que Tijuana es una de las ciudades más violentas del mundo por la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Eso habla de la necesidad de poder trabajar de manera conjunta para poder resolver los grandes problemas del país. De llegar a donde quiero llegar, decirles que a mí no me van a ver encerrada en un cuartel militar, yo voy a estar en la calle enfrentando al crimen organizado, porque la política de abrazos y no balazos es la que tiene sumida a Tijuana en la violencia y la delincuencia. Soy una mujer con agallas, valiente, echada para adelante y van a contar conmigo todos”, aseveró.

En el evento "Derecho de réplica y observancia de la Ley", en Tijuana, Baja California, aprovechó para reclamarle al INE porque el Primer Mandatario no está respetando las medidas cautelares par que evitara hablar de su persona.

“Confío plenamente en el INE, aunque sí quisiera decirle a la Presidenta del INE que el Presidente se pasó por el arco del triunfo las medida cautelares de dejar de hablar de mí, decirle a la Presidenta del INE que el hecho de que el Presidente presente encuestas patito para intentar favorecer a sus candidatos es una violación a la ley, él es el jefe de campaña de sus corcholatas, ojalá el Presidente se pusiera a trabajar el problema de inseguridad en Tijuana en lugar de hablar de mi”, expuso.

rmlgv