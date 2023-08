Previo al sexto foro del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, Marko Cortés y Alejandro Moreno señalaron que están en pláticas con diversos líderes de Movimiento Ciudadano para construir una alianza de cara a la elección de 2024.

A su llegada al Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, la senadora Xóchitl Gálvez afirmó que se ha reunido con legisladores de MC, y en caso de ser elegida como candidata presidencial el Frente, buscará directamente al coordinador nacional Dante Delgado.

"Me he reunido en los estados, nos hemos saludado con muchos diputados locales, con diputados federales, siempre en privado, siempre respetando los tiempos en que MC tenga que tomar la decisión, respetando el tiempo en que yo sea o no la coordinadora del Frente Amplio por México, y en ese momento, la circunstancia cambiará, en caso de serlo, buscaré abiertamente a Dante Delgado y platicaremos. Yo creo que platicar se puede", comentó.

Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional de PAN, señaló que la senadora panista puede sumar a diversos perfiles de MC, además de los panistas.

"Xochitl es la que puedes sumar, no solo al PAN, también Xóchitl puede sumar a diversos grupos de la sociedad civil y hasta liderazgos importantes del partido de MC, como ya es público, también de esa manera, no tengan duda que vamos a salir unidos, salir fuertes y que próximo 2 de junio del 2024 vamos a cambiar el rumbo de México", dijo.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, también refirió que en su partido se han reunido con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la búsqueda de sumarlo al frente opositor.

"Tuvimos una gran reunión, primero decirles que tuvimos una enorme oportunidad para construir nuestra coalición, siempre será abierta lo hemos reiterado. Enrique Alfaro es un gobernador consistente, del gran estado de Jalisco, tiene una visión clara, se dio cuenta que no pueden haber visiones autoritarias de una sola persona, y que creo firmemente que está construyendo por México", dijo.



















