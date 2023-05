Toluca, México.- Frente a más de 30 mil personas, Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Va por el Estado de México afirmó: "contra viento y marea, contra todo pronóstico, este arroz ya se coció y el 4 de junio será como lo visualizamos desde el primer minuto. ¡Vamos a ganar!"

Arropada por la militancia de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, llamó a la gente a no bajar la guardia, no ceder un milímetro, pues en 55 días de campaña sin descanso, han construido el triunfo, que aseguró, no es cerrado sino contundente, un logro que simplemente no tiene duda, vamos por votos, votos y votos.

"Saben cómo hacerlo, salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan está tierra mexiquense", enfatizó ante los exgobernadores Mexiquenses Eruviel Ávila, Emilio Chuyaffet, Cesar Camacho, gobernadores y alcaldes panistas de otras entidades, también militancia perredista, los dirigentes de los partidos estatal y nacional del PRI, Alejandro Moreno y Eric Sevilla, del PAN Marko Cortés y Anuar Azar, del PRD Jesús Zambrano y Agustín Barrera.

Del Moral afirmó "tenemos una tendencia ganadora y nuestros adversarios lo saben y por eso están enojados, ahora acusan de fraude porque saben que van a perder la elección".

"Mi primera palabra desde lo más profundo de mi corazón es gracias, gracias y gracias por estar hoy aquí, que acudiste al llamado a este compromiso que nos hace nuestra patria chica. Saludo a maestras y maestros, a los integrantes del Suteym, colectivos que luchan por una mejor sociedad, a todas y todos los hombres aquí presentes, gracias a la maravillosa militancia panista, a la perredista, a la aliancista, a la militancia del PRI".

Llega la hora de la batalla final, “se gana con votos, no con encuestas”

Entre porras y vitoreos, el ondear de las banderas del tricolor, agregó que gracias al esfuerzo y las convicciones de la gente es que han hecho que la campaña camine a paso firme y conquiste corazones, a la poderosa sociedad civil, hombres y mujeres que no militaban en ningún partido y se suman a esta gran alianza. A todas y todos muchas gracias por su presencia está mañana".

Frente al palacio de gobierno Mexiquenses sobre la calle de Lerdo, la candidata aliancista aseguró que llegó la hora de la batalla final, de ver quién es quién en las urnas, de ver de qué cuero salen más correas, porque les tengo una gran noticia: "¡Ya los rebasamos y les vamos a ganar!"

"No queremos ningún pretexto, queremos un triunfo contundente, el Próximo 4 de junio vamos a ganar contundentemente la gubernatura del Estado de México. Aqui Toluca es el kilómetro cero, ustedes están aquí conmigo para escribir el nuevo capítulo en la historia de nuestro estado, fueron testigos de la jornada electoral, de cómo venimos de menos a más, de abajo para arriba, de cómo nos organizamos de cómo crecimos juntos, de la defensa del sagrado Edomex".

Aseguró que las elecciones se ganan con votos y no con encuestas, "los que estamos hechos en la calle, en la adversidad les vamos a demostrar por qué se respeta el Edomex, somos valientes, somos entrones y se una sola pieza".

Alito Moreno y Jesús Zambrano la respaldan





Alejandra del Moral. FOTO: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL/

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que el 4 de junio será el paso firme para ganar la elección del 2024 y pidió cerrar fuerte no sólo por Alejandra, que caminó, tocó puertas, tocó corazones, sabe y conoce la entidad.

"Ayúdenos, apóyenos todos, de todos los rincones del estado de México y aquí en que es el camino para enterrar a Morena en el 2023 y les vamos a ganar en el 2024".

Mientras que Jesús Zambrano, dirigente del PRD afirmó que el sol azteca hará historia con Alejandra al frente del primer gobierno de coalición, porque es la primera vez que van los cuatro partidos comprometidos en un proyecto y están juntos el PRD, PRI, PAN y Nueva Alianza, “de la mano con la sociedad civil vamos a ganar y tener la primera gobernadora en el Edomex"

Aseguró que ella encabezará el primer gobierno de coalición con la fuerza de esta histórica coalición. "Lo digo claramente en esta elección nos jugamos por supuesto el futuro inmediato de las familias del Edomex y al mismo tiempo nos jugamos también una parte fundamental del futuro inmediato de todo el país, desde aquí de este grandioso estado de México".