Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, convocó a los medios de comunicación a una conferencia en la sede del partido para esta tarde.

Según un comunicado, la cita será a las 15:30 horas, en el Auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del PRI, ubicada en Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El mensaje se da luego de la plenaria de diputados federales y senadores del tricolor, además de la recta final por la candidatura en el Frente opositor, en donde la priista, Beatriz Paredes, busca ser la abanderada presidencial rumbo a las elecciones del 2024.

Lee también Beatriz Paredes: no declino y esperaré encuesta

Sin embargo, tanto Moreno como Paredes se encuentran en la mira pública, pues desde el lunes, el dirigente del PRI ha señalado que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, aventaja en la contienda en el Frente Amplio, confirmado por el PRI, PAN y PRD, sobre la priista, Beatriz Paredes.

Alito vs Beatriz y la definición en el Frente opositor

Tras las declaraciones de "Alito", la exgobernadora de Tlaxcala declaró que esperará a las encuestas oficiales del proceso en el Frente. Además, rechazó que su "plan B" sea contender por la Ciudad de México.

Después de los dichos de los priistas, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a hablar sobre la definición de candidato en el Frente. “Imagínense que el presidente de un partido diga que “ya no, ya hasta a un lado y que salgan otros del partido a decir `no, no no te hagas a un lado´, `¡Beatriz, aguanta el pueblo se levanta!´”





cg