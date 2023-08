Es Xóchitl la candidata de unidad; y el acuerdo Alito-Beatriz

Entre hoy y mañana el Frente Amplio por México publicará la encuesta que mandó a hacer entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes con la politóloga Lorena Becerra. Al parecer será un sondeo preliminar y los resultados definitivos se darán a conocer el fin de semana. En ambos la panista le saca una buena ventaja a la priista, razón por la cual es probable que no se lleven a cabo las elecciones primarias este domingo 3 de septiembre y sea la hidalguense la candidata de unidad.

El acuerdo original al interior del Frente Amplio por México fue ese: que la aspirante con menos posibilidades declinaría por la mejor evaluada antes de ir a la votación. La razón del pacto tiene que ver con Morena y la 4T. La sospecha de la inevitable intervención de los morenistas en la elección del Frente Amplio por México orilló al pacto entre partidos y organizaciones ciudadanas, según fuentes de primer nivel.

Beatriz Paredes se adhirió al acuerdo, pero el sábado, tras el último debate en Mérida dio señales de que lo quería desconocer. La priista aseguró en Yucatán que no declinaría porque estaba “comprometida con cambiar la historia de cómo se está haciendo la política en México”.

En pocas palabras, Beatriz Paredes amagó con irse por la libre, aunque le habían cumplido la solicitud de esperar a levantar la encuesta después del foro regional de Mérida, pese a que esto pondría a contrarreloj a la encuestadora de Lorena Becerra. Esta fue la razón por la cual el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo el lunes públicamente que las encuestas no le favorecían a su candidata y que “una persona no está por encima del partido”.

Al parecer Beatriz Paredes acusó recibo no solo de su partido, sino del Frente Amplio por México, pues ese había sido el acuerdo, y va a declinar previo a la votación del domingo, dejándole el camino a Xóchitl Gálvez, quien ha sido la aspirante que ha encabezado las encuestas de la oposición.

Será entonces la hidalguense la candidata de unidad de la oposición, sin incluir a Movimiento Ciudadano, partido al que cada vez se le ve más desorganizado y con la convicción irrenunciable de su líder, Dante Delgado, de ir en solitario en 2024, pese a que su posible candidato, Samuel García, no tenga los tamaños para conseguir muchos puntos. El regiomontano además no ha cumplido dos años de haber sido electo como gobernador de Nuevo León, donde juró y perjuró que no cometería el error de su antecesor, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de dejar colgados a los neoleoneses para irse a buscar la Presidencia de la República, con mínimas posibilidades de conseguirlo.

En el PRI y el Frente Amplio por México tampoco se escatima lo logrado por Beatriz Paredes en la contienda interna, pues si bien no logró empatar o superar a Xóchitl Gálvez, sí consiguió cerrar las tendencias a menos de cinco puntos, lo que la perfila como una integrante opositora con mucha influencia.

Dada su experiencia política y la seriedad con la que ha tomado los acuerdos en la coalición PRI-PAN-PRD y organizaciones ciudadanas, Paredes va a decidir ir por el camino pragmático y aceptará el resultado de las encuestas. Todo esto confirmado por diversas fuentes del Frente Amplio por México y del círculo cercano a la tlaxcalteca. El mensaje de Alito Moreno con la declinación anticipada de su candidata también es de empoderamiento dentro del Frente Amplio por México. Quiere que le otorguen más posiciones de cara a las candidaturas del 2024. El campechano va a entrar de lleno a la operación electoral para asegurarle a los suyos posiciones clave en la Cámara de Diputados y el Senado, además de candidaturas en las ciudades y estados donde habrá elecciones el próximo año.

Posdata 1

De paso Alito Moreno le facilita el camino a los panistas para pelear por la gubernatura de la Ciudad de México. Es sabido que el grupo que dirige el diputado federal Jorge Romero tiene en la bolsa esa candidatura, además de que ha rebasado el territorio de la CDMX y tiene influencia en la estructura partidista nacional.

Además, el líder del grupo conocido como los “Ocean” –porque se reunían frecuentemente en el restaurante Ocean Drive de la zona de San Ángel–, Beatriz Paredes no es de su total agrado, simplemente porque ella fue la que, en su posición de embajadora de México en Brasil, dio la venia para encarcelar y exhibir a los panistas de este grupo que se vieron involucrados en disturbios en el Mundial de Futbol del 2014, Rafael Medina y Sergio Eguren.

Posdata 2

Se aproxima la primera revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para determinar su continuidad por otros 16 años, por lo que empresarios nacionales y estadounidenses se preparan para aquel momento a través de acciones y programas de colaboración. Este martes organismos como el CCE, Concamin, Caintra, Index y Comce firmaron un convenio con la Texas Association of Bussines, que agrupa a mil 500 compañías texanas y tiene alianza con 200 cámaras de comercio de EU, para potenciar la cooperación comercial y de inversión en la región fronteriza.

El acercamiento entre los organismos empresariales fue iniciativa de la IP mexicana. Cemex, que dirige Fernando González Olivieri, ha mostrado interés en impulsar este tipo de iniciativas ante la previsión de una posible derrama económica cercana a los 168 mil millones de dólares en exportaciones durante los próximos cinco años, como producto del fenómeno del nearshoring.

