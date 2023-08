“¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los dichos del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, sobre Beatriz Paredes, aspirante a la candidatura presidencial en el Frente opositor.

Desde el lunes, el dirigente del PRI ha señalado que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, aventaja en la contienda en el Frente Amplio, confirmado por el PRI, PAN y PRD, sobre la priista, Beatriz Paredes.

Tras las declaraciones de "Alito", la exgobernadora de Tlaxcala declaró que esperará a las encuestas oficiales del proceso en el Frente. Además, rechazó que su "plan B" sea contender por la Ciudad de México.

"Vergonzoso" que Alejandro Moreno le diga a Beatriz Paredes "no saliste": AMLO

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo aseguró que todos en el Frente Amplio por México le están pidiendo a Beatriz Paredes que decline para que no haya ningún riesgo en la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Calificó como “vergonzoso” que el presidente del tricolor le diga a Beatriz Paredes “ni modo, no saliste”.





“¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta (de que Xóchitl Gálvez será la candidata)? Todavía si quieren...no, eso ya está planchado pero desde hace, aquí se los dije desde hace cuánto? ¿Dos meses? pero todavía ahí andan. No, el asunto se está poniendo interesante, porque están todos pidiendo que la señora decline.

“No quieren ninguno riesgo, ya hicieron compromisos, ¿cómo van a ir a decirle a los mandamases que no salió? No, no me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, mucho, mucho, muy burdos, son predecibles, o sea, a leguas se les identifica y se les ve”, dijo.

"¿Creen que voy a perder la apuesta?", bromea AMLO sobre candidatura de Xóchitl Gálvez

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “Imagínense que el presidente de un partido diga que “ya no, ya hasta a un lado y que salgan otros del partido a decir `no, no no te hagas a un lado´, `¡Beatriz, aguanta el pueblo se levanta!´”.





El presidente López Obrador pidió esperar a que concluya el proceso interno en la oposición y aseguró que no busca meterse en este tema “pero la verdad da pena de cómo se quedan callados en los medios, no informan hay conductores que le están ayudando”.

Boleta de consulta del Frente Amplio por México. Foto: @ComiteFAM





Manifestó que se le debería decir a los militantes del PRI, PAN y PRD que ellos no son los que decidían a la candidata de la oposición para 2024 sino que son “los de arriba los que deciden”, algo que calificó de “antidemocrático”.





“Hasta los mismos militantes de los partidos del bloque conservador deberían de cuanto menos informarse de que ellos no son tomados en cuenta ni tienen que ver nada, sino que son los de arriba, los que deciden, completamente antidemocrático”.

El presidente López Obrador reiteró su apuesta de que se será Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición.





“¿Ustedes creen que me voy a equivocar? No, no, todo esta planchando ya. El asunto es que se ponen nervioso en que tal que no resulte entonces a darle otra vuelta a la tuerca, apretarle más.





“Imagínense lo vergonzoso que el presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido `Ni modo, no saliste o como decía don Adolfo Ruiz Cortines `ni modo perdimos´”.







