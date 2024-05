Influencer critica taquería El Califa de León y se viraliza en TikTok: "la carne se ve muy simple"

Danyzuco es un joven influencer que se volvió viral en redes sociales, luego de criticar la taquería “El Califa de León”, la cual recientemente obtuvo una estrella Michelin.

Por medio de TikTok, el creador de contenido mostró cómo son los tacos del famoso local; sin embargo, más allá de elogiarlos mostró su descontento ante el manjar mexicano.

“Como yo fui un día después de que les dieron esta ma… (estrella Michelín), estaba atascado de medios haciéndola de emoción, me tardé dos horas en la fila para los pedorros tacos”, expresó.

Aunado a ello, consideró que los tacos “se ven muy simples” y “equis”. “La carne la verdad se veía muy simple, a mi gusto se veía bien equis, solamente les ponen sal y limón. Abre todos los días de las 11:00 de la mañana a 2:00 de la mañana, sus dos salsas están horribles y no picaban nada”, agregó.

¿Cuánto cuestan los tacos en El Califa de León?

En tanto, criticó los altos precios de cada taco. “Tienen tacos de costilla, bistec, chuleta, gaonera y están desde los 50 a 80 pesos, están carísimos… pedí uno de bistec, costilla, gaonera, un boing y por todo fueron 238”.

“Estos tacos que tienen su disque estrella Michelín… aquí no andamos de lamebotas, sabe a cualquier carne que puedes comprar en un Chedraui, una sábana de res asada wey, literal solo le ponen sal y limón, no sabe nada diferente, no es la gran cosa ¿De dónde se inventan que ganaron una estrella Michelín? La carne está seca, carísima, ahórrate tu dinero y no vengas a esta m…”, sentenció.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.2 millones de reproducciones, más de 99 mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

