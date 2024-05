¿Quién es Naim Darrechi, influencer y ex de Yeri Mua que fue golpeado por Canelo Álvarez?

El influencer Naim Darrechi ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de cumplir uno de sus sueños al ser golpeado con un fuerte gancho por parte de Saúl “Canelo” Álvarez.

Por medio de Instagram, el tiktoker compartió el video del momento en que el boxeador lo golpea, dejándolo con un gesto de dolor.

“Algún día tendré el honor de subirme al ring contigo @canelo”, se lee en la descripción del video.

¿Quién es Naim Darrechi, influencer golpeado por Canelo Álvarez?

Naim Darrechi es un influencer español de las redes sociales, estrella de TikTok y youtuber. Nació el 28 de febrero de 2002 en Mallorca, España.

Darrechi se hizo popular en plataformas de redes sociales como TikTok, donde obtuvo más de 30 millones de seguidores y 2 mil millones de me gusta.

Además, Darrechi es conocido por su carrera musical, habiendo lanzado varios sencillos y videos musicales.

En México se popularizó luego de tener una relación con la influencer Yeri Mua.

Odiado en redes por promover el sexo sin preservativo

En julio de 2021, el joven mallorquín realizó declaraciones sobre sus prácticas sexuales que fueron fuertemente repudiadas en las redes. Además, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, anunció que haría una presentación ante la Fiscalía española por “abuso sexual”.

El influencer había asegurado en una entrevista para las redes que en sus relaciones no usaba preservativo porque “le cuesta mucho”. Al ser consultado sobre lo que opinaban de ello sus parejas, contestó dando a entender que, básicamente, las engañaba: “Les digo: ‘Tu tranquila, que soy estéril, me he operado para no tener hijos"'.

Aunado a ello, declaró: “No puedo, me cuesta mucho con el condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años’”.

