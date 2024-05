Surfista mexicana sorprende en TikTok al "domar" olas con vestido huipil: VIDEO

Patricia Ornelas es una surfista mexicana que se volvió viral en redes sociales, luego de surfear vestida en traje de huipil en la playa La Saladita en Zacatecas.

Por medio de TikTok, la joven surfista dio a conocer el momento en que desafió las olas con el traje típico de Yucatán.

“Representando mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras”, escribió Ornelas.

Aunado a ello, detalló: “Compartiendo mi cultura para un proyecto que nació en Philippines perlas del mar”.

Hasta el momento, el video cuenta con 4.4 millones de reproducciones, más de 406 mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

“México siempre será el país más surrealista de todos”, “Ella no quiere dominar la ola , ella sutilmente baila con ella”, son algunos comentarios por parte de usuarios de la red social.

¿Quién es Patricia Ornelas, surfista mexicana que domó olas vestida de huipil?

Patricia Ornelas es originaria de Guerrero. En su cuenta de TikTok, tiene una serie de videos donde aparece surfeando con diferentes atuendos, incluidos trajes de baño, bikinis y huipiles.

En noviembre de 2023, la joven se subió con su tabla de surfear caracterizada de catrina.

@pattoornelas En mexico celebramos el dia de muertos, no solo como un racuerdo de los que se fueron, si no como la verdadera esperanza de que vuelban a estar entre nosotros 🤍 Con amor recuerdo a quien de me adelanto en el camino. @Elise (taylor’s version) 📽️ ♬ sonido original - 🕯️Día De Muertos México🏵️🌿

Pese a que estos parecen ser parte de un proyecto, no se ha ofrecido más información al respecto.

