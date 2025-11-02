Más Información

Entre las calles empedradas de Coyoacán se levanta una de las construcciones más fascinantes de la : la Casa Fortaleza del Indio Fernández.

Este recinto se llena de color en Día de Muertos, gracias a su ofrenda monumental.

Casa Fortaleza de El Indio Fernández. Foto: Instagram @emilioelindiofernandez
Casa Fortaleza de El Indio Fernández. Foto: Instagram @emilioelindiofernandez

¿Cómo es la Casa Fortaleza del Indio Fernández?

Diseñada por el arquitecto Manuel Parra y construida con piedra volcánica, entre 1946 y 1986, la Casa Fortaleza del Indio Fernández fue mucho más que su hogar, también fue el laboratorio de arte de la Época de Oro del cine mexicano.

Sus muros se encuentran tapizados de recuerdos cinematográficos y objetos personales de Emilio “El Indio” Fernández; sin duda, la debes conocer si eres aficionado del sétimo arte nacional.

Por sus pasillos desfilaron figuras como María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz y estrellas de talla internacional como Marilyn Monroe.

Hoy, este inmueble funciona como un museo y un espacio cultural. En el interior se ofrecen recorridos guiados, disponibles todo el año, y tienen un costo de $150 pesos.

Además, cuenta con clases de cocina mexicana y presentaciones teatrales.

Casa Fortaleza de El Indio Fernández. Foto: Instagram @emilioelindiofernandez
Casa Fortaleza de El Indio Fernández. Foto: Instagram @emilioelindiofernandez

¿Qué hacer en la Casa Fortaleza del Indio Fernández en Día de Muertos?

Cuando llega el otoño, la Casa Fortaleza del Indio Fernández se convierte en el escenario perfecto para conmemorar y esto de debe a su ofrenda monumental.

La ofrenda y la decoración de temporada se podrá visitar hasta el 16 de noviembre.

Además, celebra su 39 aniversario con la exposición de más de 50 altares dedicados a figuras del entretenimiento mexicano: Silvia Pinal, Agustín Lara, Dolores del Río, Rigo Tovar, Cantinflas, Lola Beltrán, Paquita la del Barrio y Javier Solís, entre otros.

es el invitado especial, con su propia ofrenda y espectáculos en vivo, acompañados por artesanos locales.

Casa Fortaleza de El Indio Fernández. Foto: Instagram @emilioelindiofernandez
Casa Fortaleza de El Indio Fernández. Foto: Instagram @emilioelindiofernandez

¿Cuánto cuesta visitar la ofrenda de la Casa Fortaleza del Indio Fernández?

Si solo conocer la monumental de la casa del Indio Fernández, entonces debes pagar de entrada $200 pesos; niños de 6 a 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM y estudiantes con credencial vigente pagan $100.

Los boletos se pueden comprar en los canales de WhatsApp de la Casa Fortaleza del Indio Fernández, a los números 55 6475 2670 y 55 1727 8318. Se recomienda reservar debido a la demanda de visitantes durante la temporada.

¿Dónde está la Casa Fortaleza de El Indio Fernández?

La Casa Fortaleza de El Indio Fernández se localiza en el barrio de Santa Catarina, una de las zonas más conocidas y bonitas de Coyoacán, en Calle Ignacio Zaragoza 51 en .

Esta temporada abrirá sus puertas con una ambientación especial: flores de cempasúchil, veladoras y altares coloridos que transforman sus pasillos en un homenaje a las estrellas del cine mexicano.

