Un básico en el guardarropa, el uso de los pantalones de mezclilla ha evolucionado de ser una prenda considerada para la clase trabajadora que realizaba trabajos físicos arduos, a ser una prenda ampliamente vestida para casi cualquier ocasión.

Desde ajustados hasta de pierna ancha, invertir en unos pantalones de mezclilla vale la pena ya que son una prenda atemporal que puede ser combinada y usada múltiples veces, si se tienen en cuenta algunas características a la hora de elegir y posteriormente, para cuidar.

Considera algunas características para elegir un buen pantalón de mezclilla. Foto: Magnific

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¿Qué considerar al comprar unos pantalones de mezclilla?

Dentro del catálogo de las tiendas de ropa, es habitual encontrar una gran variedad de pantalones de mezclilla o también conocidos como denim, con distintos cortes y colores para los gustos de los consumidores.

Por ello, elegir el pantalón que más se adecue a cumplir con la comodidad, el gusto personal, que luzca bien e incluso, considerar la durabilidad a futuro puede ser una tarea más complicada de lo que parece.

De hecho, la Procuraduría Federal del Consumidor en la edición de julio de 2026 de la Revista del consumidor, señala que uno de los puntos a tomar en cuenta para comprar un pantalón de mezclilla es el peso de la tela.

La razón detrás de esta consideración es que influye en la comodidad y el confort al usar el pantalón, resaltando que los modelos con tela más ligera presentan un peso de entre 367 y 400 g/m2, mientras que los de tela más pesada están en un rango de 400 a 485 g/m2.

Por otra parte, recomienda revisar al comprar en tiendas físicas que los pantalones estén libres de imperfecciones, especialmente en decoloraciones, agujeros, hilos sueltos, costuras mal unidas o cualquier anomalía en textura, forma, tamaño o simetría, aunque existen algunos modelos que parte de su diseño puede incluir modificaciones, las cuales se deben considerar.

Elementos a revisar al comprar un pantalón de denim. Foto: Cortesía

¿Qué pantalones comprar en línea?

Entre los modelos que el estudio de Profeco destacó por su durabilidad se encuentran Levi’s 510, OGGI Croster Holland suavizado, Silver Plate Rocco 711 y OGGI Ragnar RPV suavizado. En cuanto a resistencia a la decoloración, sobresalen marcas como Furor, Yale, Big John, OGGI, Levi’s , Cimarron Jeans y Silver Plate.

Para quienes buscan comprar en línea, Amazon puede ser una alternativa para comparar precios, tallas y disponibilidad. Las siguientes opciones deben tomarse como recomendaciones aparte del estudio de Profeco, ya que su selección depende de factores como reseñas de usuarios, descripción del producto, materiales declarados y relación precio-calidad al momento de la compra.

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¿Cómo cuidar tus pantalones de mezclilla?

Si bien esta prenda se caracteriza por ser de alta durabilidad, hay formas de alargar el tiempo de vida de unos pantalones de mezclilla.

Para ello, la Profeco recomienda lavar los pantalones antes de estrenarlos. Esto ayuda a eliminar residuos e impurezas de la manufactura y exhibición, además de evitar posibles irritaciones. También se debe considerar que suelen desprender colorante en el primer lavado, por lo que no conviene mezclarlos con otras prendas.

Para alargar su durabilidad, es conveniente lavar conforme a la etiqueta. Foto: Magnific

También es vital seguir las instrucciones de lavado para prolongar su vida útil y evitar el secado al sol por tiempo prolongado, ya que puede provocar decoloración. Amazon cuenta con algunos accesorios para lavar y cuidar pantalones de mezclilla.

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Elegir unos pantalones de mezclilla no solo depende del corte o del color. Revisar el peso de la tela, la calidad de los acabados, la talla y los cuidados posteriores puede hacer la diferencia entre una compra práctica y una prenda que pierda forma o color en poco tiempo.

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