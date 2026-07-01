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Si estás buscando una bocina portátil que combine potencia, calidad de sonido y resistencia para acompañarte en cualquier lugar, esta oferta de Amazon México puede ser justo lo que esperabas.
La Bose SoundLink Flex está disponible con un 34% de descuento por tiempo limitado, convirtiéndose en una excelente oportunidad para disfrutar del reconocido audio de Bose a un precio mucho más accesible.
Ya sea para ambientar reuniones, escuchar música durante un viaje o llevarla a la playa o la alberca, esta bocina Bluetooth destaca por su sonido envolvente y su diseño resistente.
¿Por qué vale la pena comprar una bocina Bose SoundLink Flex?
Bose ha desarrollado este altavoz para ofrecer una experiencia de audio premium en un formato compacto y fácil de transportar.
Entre sus principales características destacan:
- Audio potente con graves profundos y voces nítidas.
- Tecnología PositionIQ, que ajusta automáticamente el sonido según la posición de la bocina para mantener una calidad óptima.
- Conectividad Bluetooth rápida y estable con smartphones, tablets y computadoras.
- Certificación IP67, resistente al agua, al polvo e incluso capaz de flotar si cae al agua.
- Diseño compacto con correa integrada para transportarla fácilmente.
- Hasta 12 horas de autonomía con una sola carga.
- Micrófono integrado para responder llamadas con manos libres.
- Compatible con la aplicación Bose para personalizar funciones y actualizar el firmware.
Un descuento que vale la pena aprovechar
Gracias al 34% de descuento, la Bose SoundLink Flex baja considerablemente de precio en Amazon México, una oferta difícil de encontrar para un producto de una marca reconocida por su excelente calidad de audio.
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