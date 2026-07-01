Descubre y Compra | 01-07-26 | 16:00 | Actualizada | 01-07-26 | 16:00 |

Si estás buscando una bocina portátil que combine potencia, calidad de sonido y resistencia para acompañarte en cualquier lugar, esta oferta de Amazon México puede ser justo lo que esperabas.

La Bose SoundLink Flex está disponible con un 34% de descuento por tiempo limitado, convirtiéndose en una excelente oportunidad para disfrutar del reconocido audio de Bose a un precio mucho más accesible.

Ya sea para ambientar reuniones, escuchar música durante un viaje o llevarla a la playa o la alberca, esta bocina Bluetooth destaca por su sonido envolvente y su diseño resistente.

¿Por qué vale la pena comprar una bocina Bose SoundLink Flex?

Bose ha desarrollado este altavoz para ofrecer una experiencia de audio premium en un formato compacto y fácil de transportar.

Entre sus principales características destacan:

  • Audio potente con graves profundos y voces nítidas.
  • Tecnología PositionIQ, que ajusta automáticamente el sonido según la posición de la bocina para mantener una calidad óptima.
  • Conectividad Bluetooth rápida y estable con smartphones, tablets y computadoras.
  • Certificación IP67, resistente al agua, al polvo e incluso capaz de flotar si cae al agua.
  • Diseño compacto con correa integrada para transportarla fácilmente.
  • Hasta 12 horas de autonomía con una sola carga.
  • Micrófono integrado para responder llamadas con manos libres.
  • Compatible con la aplicación Bose para personalizar funciones y actualizar el firmware.
Bocina Bose portátil

Bocina Bose portátil.

Ver oferta en Amazon México

Un descuento que vale la pena aprovechar

Gracias al 34% de descuento, la Bose SoundLink Flex baja considerablemente de precio en Amazon México, una oferta difícil de encontrar para un producto de una marca reconocida por su excelente calidad de audio.

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]