El fin de semana ya se siente cerca y Ticketmaster lo sabe. Este jueves, la boletera activó su conocida promoción de doble boleto por el precio de uno, una oportunidad de oro para los fanáticos de los conciertos en vivo.

Entre la enorme lista de eventos disponibles, encontrar las mejores opciones puede ser una tarea abrumadora.

Para facilitarte la búsqueda, en esta nota te presentamos 3 conciertos destacados que forman parte del Jueves de 2x1, ideales para asegurar tu lugar en los mejores recintos de la ciudad cuidando tu economía.

3 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.

Espinoza Paz

Reconocido por su estilo romántico y sus letras sinceras, Espinosa Paz ha conquistado a millones de seguidores con éxitos como “El Próximo Viernes”, “Lo Intentamos”, “Un Hombre Normal”, “Perdí la Pose” y “Al Diablo lo Nuestro”. Su música fusiona elementos de banda, norteño y música de autor, lo que le ha permitido destacar tanto como intérprete como compositor.

Grupo Firme

Lo que comenzó como un proyecto de amigos en Tijuana, Baja California, liderado por el carismático Eduin Caz, se ha transformado en uno de los fenómenos de estadios más masivos, disruptivos y lucrativos de la música latina a nivel global.