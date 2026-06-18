La Selección de Canadá le pasó por encima a Qatar 6-0 en su segundo partido del Mundial 2026, pero para su mala suerte, el cuadro canadiense perdió a uno de sus jugadores más importantes: Ismaël Koné.

El mediocampista de los de La Hoja de Maple sufrió una dura lesión, la cual lo deja fuera de lo que resta de la Copa del Mundo. Koné tuvo que salir del campo, luego de que transcurrieron cinco minutos del segundo tiempo.

Assim Madibo de Qatar buscó arrebatarle el balón al jugador del Sassuolo, pero en su entrada le provocó al canadiense, lo que parece ser, una fractura de tibia y peroné.

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Ismaël Koné sufrió una lamentable lesión y tuvo que salir del campo #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/2KR5DtqnoS — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

De inmediato, Koné se tomó la zona afectada e hizo visible su cara de dolor y asombro al ver lo grave que luce su lesión. Esta acción ocasionó un breve enfrentamiento entre jugadores de Canadá y Qatar, quienes reclamaban la entrada hecha hacia su compañero.

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De igual forma, los jugadores de ambos equipos se llevaron las manos a su cabeza por lo escalofriante que lucía la lesión del número 8. Madibo pedía disculpas una y otra vez, argumentando que no había sido intencional, segundos más tarde, el árbitro central lo expulsó.