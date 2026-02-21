Valiente Jr. revive la noche en que su padre perdió la incógnita

La noche del 20 de septiembre de 2025 quedó marcada en la memoria de la Arena México.

En el evento estelar del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, el público fue testigo de un momento histórico: la caída de la máscara de El Valiente, quien perdió su incógnita frente a Esfinge.

Detrás de esa tapa se encontraba Fernando Vega Guzmán, el hombre que dio vida al personaje y padre de Valiente Jr. Para la familia, aquella velada no sólo significó el fin de un símbolo, sino también un episodio de profunda emoción.

“La verdad fue muy triste. Ya había salvado la máscara en dos eventos y estábamos confiados en que se quedaría. Había esperanza de verlo ganar. Para nosotros fue doloroso; yo estaba en el público y, al verlo perder, me metí al vestidor. No pude llorar”, confesó Valiente Jr.

Con el paso de los meses, el gladiador señaló que no hubo una conversación con su padre sobre lo ocurrido: “No hubo una plática del tema, no había palabras para consolarlo. Se entregó al máximo. Es una persona de sentimientos muy reservados”.