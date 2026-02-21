Valiente Jr. y la responsabilidad de un nombre con historia en la lucha libre

En la lucha libre, donde las máscaras guardan muchas historias y los nombres se convierten en leyenda, surge Valiente Jr., joven gladiador que porta la herencia de uno de los grandes referentes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Luego de presenciar la caída de la máscara de su padre, El Valiente, el nuevo esteta asumió con firmeza la responsabilidad de continuar con ese linaje dentro de los encordados, consciente de que portar ese nombre significa defender un prestigio forjado con entrega y pasión.

Con orgullo y gratitud, Valiente Jr. reconoció públicamente la confianza que su padre deposita en él y agradeció cada consejo recibido durante su carrera profesional, así como cada enseñanza transmitida.

“Fue un trabajo complicado. Al empezar en la lucha yo no quería portar ese nombre, por el peso. Él me dio la confianza para usarlo desde el primer momento, me hizo sentir preparado y creo que lo llevo por buen camino”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El gladiador, actualmente en Japón como parte de Fantásticamania —evento que reúne a los mejores luchadores del CMLL en tierras asiáticas—, agregó que El Valiente le pidió respetar el personaje que le tocó.

“Me pidió respetar el personaje, portarlo con dignidad y honrar la lucha libre. No se podía esperar menos, por la historia dentro de la lucha libre mexicana. Estoy seguro de que lo llevaré a lo más alto”.

El esteta, integrante de una gran dinastía dentro de la lucha libre mexicana, reiteró que estar bajo una máscara con tanta historia le ha generado bastantes críticas, mismas que con su talento ha logrado superar.

“Ha sido una tarea complicada, tengo una escalera sin fin por subir. Siempre hay críticas o comentarios. Ser hijo de El Valiente tiene un peso, pero debes demostrar con el trabajo lo que tienes”, finalizó.