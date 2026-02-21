Valiente Jr. habla sobre los retos de pertenecer a una familia de luchadores

Más allá de los triunfos de El Valiente en el cuadrilátero, su mayor legado hacia su familia ha sido el amor por la lucha libre, una pasión que se convirtió en camino de vida para sus hijos: Hera, Olympia y Valiente Jr.

Ese recorrido, lleno de sacrificios y satisfacciones, es motivo de orgullo para Valiente Jr., quien compartió lo complejo que resulta formar parte de una dinastía dedicada por a la lucha.

“Es muy gracioso, ya que en pocas fechas coincidimos todos. Mis hermanas Hera y Olympia, mi padre y yo somos cuatro luchadores en la familia. Tenemos mucho trabajo por cumplir y casi no hay días para estar juntos, pero esas ocasiones son muy amenas. Siempre hablamos de lucha libre, porque la amamos”, mencionó.

El enmascarado, quien presume tener una buena relación con sus hermanas, les agradeció que, siempre encuentren un momento para motivarse.

“Tenemos un apoyo muy emocional, nos damos confianza, ya que formar parte de una dinastía tiene más desventajas que ventajas. Recordamos el camino y sabemos que nada nos ha sido regalado”.