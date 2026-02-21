Valiente Jr. recuerda la ausencia de su padre y ahora vive el mismo reto

FantásticaManía, el evento que cada año lleva el talento mexicano del CMLL hasta Japón, se ha consolidado como una vitrina internacional para los gladiadores que buscan trascender más allá de las fronteras.

“Empezamos el año con mucha actividad. La gira por Japón me dejará mucho aprendizaje para regresar y consolidar el reconocimiento con el público. Quiero poner las cartas sobre la mesa para ser una carta fuerte del CMLL”, mencionó Valiente Jr.