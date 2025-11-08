Toluca vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, sábado 8 de noviembre

El duelo más atractivo de la Jornada 17, la última del Apertura 2025, se disputará esta noche en el estadio Nemesio Díez entre Toluca y América.

¡#VuelaElAve en la Jornada 17! 🦅



🆚 Toluca

🏟️ Estadio Nemesio Diez

📅 8 de noviembre

📅 8 de noviembre

🕖 19:00 horas

Los Diablos Rojos reciben a las Águilas, que regresan al recinto donde el pasado mes de mayo cayeron en la final del Clausura 2025 y dejaron escapar la oportunidad de convertirse en Tetracampeones.

El de esta noche será un duelo entre dos candidatos al título y hoy buscarán el liderato de la competición. Ambos llegan con 34 puntos, pero los escarlatas están arriba de los azulcrema por diferencia de goles.

En caso de cualquier triunfo, deberán esperar el resultado de Cruz Azul, que enfrenta a Pumas en el estadio Cuauhtémoc. La Máquina tiene en sus manos el liderato; con un triunfo les alcanzaría para asegurar la cima.

En caso de un empate podrían bajar lugares. Depende de lo que haga Tigres que recibe en el estadio Universitario al Atlético de San Luis.

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs América?

El choque entre las Águilas del América y el Toluca será transmitido por televisión abierta. Te contamos los detalles para ver el partido de la Jornada.

Toluca vs América

Fecha: Sábado 8 de noviembre

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN, FOX y Layvtime YouTube

También podrás seguir todas las acciones de este enfrentamiento, aquí en nuestro Minuto a Minuto.