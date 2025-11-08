Serenata al América en Toluca termina en violencia, caos y pánico

Lo que debió ser una fiesta terminó en caos y pánico. La violencia volvió a manchar al futbol mexicano y en esta ocasión fue previo al duelo entre América y Toluca en el estadio Nemesio Díez.

Las Águilas del América recibieron serenata ayer por la noche en su hotel de concentración, pero barristas del Toluca se infiltraron entre los seguidores azulcremas y la situación se salió de control.

Todo marchaba sin contratiempos, con fiesta música y cánticos para el equipo de André Jardine cuando los fanáticos de los Diablos Rojos comenzaron a arrojar piedras, botellas y pirotecnia, sin importar que había familias.

Los aficionados que se dieron cita corrieron sin sentido, buscaron refugio en el hotel y algunos confrontaron a los casi 80 aficionados mexiquenses que vistieron de negro para pasar desapercibidos.

Los policías y patrullas que estaban afuera del hotel fueron insuficientes para controlar la situación. En la escena había incontables niños y hasta una mujer embarazada fue agredida por los rijosos.

Esta noche en el estadio Nemesio Díez, las Águilas del América enfrentan a los Diablos Rojos del Toluca en busca del liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En lo que será una reedición de la pasada final del Clausura 2024.

