Tinieblas Jr. y Cibernético 'madrugan' a Pirata Morgan e hijo del Solitario para cosechar el triunfo; función de 'Rock & Luchas' en La Maraka

En medio de los acordes de las canciones interpretadas por 'Los Vallarta', Tinieblas Jr., acompañado de Alushe, y Cibernético sumaron un nuevo triunfo a su palmarés luego de imponerse al Pirata Morgan e Hijo del Solitario, en la batalla estelar de la función 'Rock & Luchas' en La Maraka.

En el combate pactado a una caída, la pareja técnica aprovechó una distracción de los marrulleros para ponerlos con la espalda contra la lona luego de un duelo cargado de intensidad.

Sin embargo, el que se robó el show fue el duende maya, quien no solo hizo vibrar a la fanaticada con sus intervenciones durante la lucha, sino también con sus dotes de bailarín previo al inicio de la contienda.

En la lucha semifinal, pactada también a una caída, la adrenalina fue el ingrediente especial, donde Hijo de Huracán Ramírez, Zumbi y Rey de Bronce se midieron ante Hijo de Pirata Morgan, Tanque Infernal y Travis Banks.

La calentura llevó a los seis gladiadores a intercambiar golpes abajo del ring en medio de los aficionados; empero, el Hijo del Pirata Morgan no pudo controlar sus impulsos y terminó despojando de su tapa al vástago del Príncipe de Seda provocando la descalificación de su tercia.

En la segunda batalla de la noche, el talento femenil prendió a la fanaticada con la lucha de cuatro esquinas que tuvo como premio el boleto para luchar por el Campeonato Femenil de FULL.

De esta manera, Hija de Fuerza Guerrera, Lolita, Jessie Jackson y Morgana pusieron a prueba sus habilidades en un combate donde hubo de todo, menos delicadeza, siendo la heredera del Pirata de las más ovacionadas.

Al final, Lolita y Jessie Jackson se llevaron el triunfo y en el futuro se enfrentarán en una lucha titular con el objetivo de colocarse el fajín vacante en su cintura.

Para calentar la lucha Angel del Amor y Freesbee se impusieron ante Mosca y Black Rider.

