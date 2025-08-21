Jürgen Klinsmann ve a México en desventaja por poca presencia en ligas top de Europa; “eso los ha herido”, lanzó

Para llegar a Tijuana desde el condado de Orange en el estado de California hay que conducir poco más de dos horas por toda la costa californiana. Cuando Jürgen Klinsmann siente la necesidad de disfrutar de un futbol distinto al estadounidense, cruza la frontera para ver la oferta que la Liga MX tiene para él.

Al exdelantero alemán lo une un peculiar vínculo con el balompié mexicano. Entre 2011 y 2016 fue el director técnico de Estados Unidos y vivió duelos importantes ante la Selección Mexicana. Seguidor del futbol mexicano a la distancia, ‘Klinsi’ reconoce que la competencia en Europa es clave para que las selecciones trasciendan en la próxima Copa del Mundo, que por primera vez se realizará en tres países sede.

“Veo Liga MX cada fin de semana, porque vivo en California y a veces voy a Tijuana a ver un partido. Espero que México envíe más jugadores a Europa”, dijo Klinsmann durante una mesa redonda organizada por la Bundesliga.

Lee también Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

En sus visitas al estadio Caliente, el alemán ha podido atestiguar la calidad de futbolistas que hay en México. Lamentablemente esa calidad no se ve reflejada en exportaciones. La Selección Mexicana hoy tiene una escasez de representantes en las cinco ligas top de Europa con únicamente cinco jugadores, y de concretarse la salida de Edson Álvarez de la Premier League, la cifra se verá reducida a cuatro.

“Si no estás en Europa, si no estás en ese top cinco de ligas, estás en desventaja. Creo que eso realmente ha herido a México en los últimos 10 años. Si México enviara más jugadores a Europa, ganaría experiencia más frecuentemente y su selección lo haría mejor”, puntualizó Klinsmann, quien en 1998 le marcó gol a México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Lee también Sebastián Cáceres podría salir del América; un equipo inglés lanzó una oferta por el central de las Águilas